Sto vteřin pro Krejčího. Český basketbalista nastoupil v NBA poprvé za Atlantu

Český basketbalový reprezentant Vít Krejčí v NBA poprvé nastoupil v soutěžním utkání za svůj nový tým Atlantu, když odehrál posledních 100 vteřin při domácí porážce 109:126 s Charlotte. Pro Hawks šlo o první zaváhání v sezoně po dvou předchozích výhrách.

Atlanta byla doma favoritem, zvláště když Charlotte hrálo bez tří klíčových hráčů, jenže ve třetí a čtvrté čtvrtině Hornets explodovali v útoku, rozebrali obranu soupeře 37 a 45 body a náskok už si pohlídali. "Dá se kdykoli vyhrát, když máte ten správný přístup a nasazení. Pak jdou věci vaším směrem," řekl trenér Charlotte Steve Clifford.

Nejlepším střelcem Charlotte byl s 24 body Kelly Oubre, náhradník Nick Richards si 20 body vytvořil nové osobní maximum. Atlantě nestačilo 28 bodů Trae Younga. Hawks zápas vzdali za sedmnáctibodové ztráty sto vteřin před koncem. Trenér Nate McMillan pak poprvé od přípravy ukázal i na Krejčího.

A český reprezentant, který v létě přestoupil z Oklahoma City, stihl ještě zaznamenat asistenci, když po nájezdu vyhodil míč na Tyrese Martina a ten svou střelu proměnil. "Vůbec jsme nebránili. Nebyla tam žádná energie. Dovolili jsme soupeři vše, co chtěl," zlobil se McMillan.

Naopak stále bez porážky zůstávají překvapivě Utah, který si poradil 122:121 s New Orleans, a Portland. Ten v závěru udolal Los Angeles Lakers, kteří ještě ani jednou nevyhráli.

Lakers vedli dvě minuty před koncem o sedm bodů a směřovali za první výhrou. Proti ale byl Damian Lillard, který nejprve trestnými hody snížil a po dvou koších spoluhráčů skóre otočil trojkou 12 vteřin před koncem.

Šlo o jeho 41. bod v utkání a podruhé za sebou tak pokořil hranici čtyřiceti bodů. "Lillard je zpět v plné síle a liga by si měla dávat pozor," řekl kouč Portlandu Chauncey Billups.

To ale nebylo vše. Na druhé straně hned najel do koše LeBron James a smečí srovnal. Ale ani to nepomohlo, jelikož po timeoutu najel také Jerami Grant a košem přes Jamese tři vteřiny před koncem rozhodl o výhře Portlandu. James se ještě snažil o vyrovnávající střelu z otočky, ale tu neproměnil.

Podobné drama bylo k vidění i v New Orleans, kde měli domácí velkou smůlu. Nejprve se jim zranil střelec Brandon Ingram, který si odnesl otřes mozku z kolize se spoluhráčem Naji Marshallem. Ve čtvrté čtvrtině pak pro zranění opustila hřišti i největší hvězda týmu Zion Williamson, který tvrdě spadl na zem poté, co se při pokusu o smeč nechal zablokovat Jordanem Clarksonem.

I bez nich dokázali Pelikáni smazat v posledních osmi minutách dvanáctibodové manko a dovést zápas do prodloužení. V něm pětkrát vedli, ale Utah dokázal vždy odpovědět a povedlo se mu to i tři vteřiny před koncem, kdy o udržení neporazitelnosti pro Jazz rozhodl Kelly Olynyk. Ten dal v prodloužení 6 ze svých 20 bodů. Nejlepším střelcem byl s 31 body Lauri Markkanen. Za Pelikány dal 28 bodů CJ McCollum.

Obhájci titulu Golden State Warriors zvítězili 130:125 nad Sacramentem. Stephen Curry k tomu přispěl 33 body a i ve třetím utkání sezony pokořil hranici třiceti bodů. Warriors dali ve druhé čtvrtině 50 bodů, čímž vytvořili klubový rekord a postarali se o třetí nejvyšší počet bodů za čtvrtinu v historii soutěže. Rekordem je 58 bodů Buffala z roku 1972.