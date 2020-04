Španělska liga chce nahustit program do dvou dní. Riskují naše zdraví, tvrdí Balvín

Pivot Ondřej Balvín nesouhlasí s návrhem vedení španělské ligy, která by se měla dohrávat v červenci formou dvoutýdenního turnaje. Podle českého reprezentanta a hráče Bilbaa čeká basketbalisty vražedné tempo, kvůli kterému budou po dvouměsíčním výpadku způsobeném pandemií koronaviru hazardovat se zdravím.

Liga ACB, která je považována za nejlepší v Evropě, byla přerušena v březnu. Nyní se všech osmnáct klubů soutěže dohodlo na předčasném ukončení základní části s tím, že nikdo nesestoupí. A pokud to zdravotní situace dovolí, dvanáct nejlepších celků si na dvoutýdenním turnaji na zatím neurčeném místě zahraje play off.

"Upřímně si myslím, že to není nejšťastnější rozhodnutí. Přece jen budeme už minimálně dva měsíce zavření doma, pokud opatření ještě neprodlouží," řekl Balvín v nahrávce pro média. "Můžeme sice cvičit, ale basketbalová fyzička je jiná, než kterou děláte na kole nebo na běžícím pásu," dodal.

"Kontakt a změny směru pohybu jsou v basketu tak rychlé, že to nejde natrénovat doma na uzavřeném prostoru bez dalších lidí," přidal sedmadvacetiletý Balvín, který v dosavadních 23 zápasech v dresu nováčka z Bilbaa nasbíral v průměru 8,6 bodu na zápas, přidal 7,3 doskoku a týmu pomohl k pátému místu.

Balvínovi se nelíbí především nahuštěný program po dlouhé pauze. "Kdyby to bylo třeba méně zápasů, tak ještě dobrá. Tuším ale, že to chtějí odehrát s co nejmenšími pauzami mezi utkáními, aby se to co nejrychleji ukončilo," přidal Balvín, se kterým ve španělské lize hraje ještě Vít Krejčí za třetí Zaragozu a David Jelínek za šestou Andorru.

"Je to vražedné tempo, ještě větší než v NBA. Dva měsíce jsme zavření doma, pak bychom měli mít dva až tři týdny na přípravu a pak najednou odehrát pět zápasů během deseti dnů… To je slušný maso," přidal Balvín, který v minulosti ve Španělsku hrál také za Gran Canarii, Estudiantes a Sevillu.

Vedení soutěže o závěrečném turnaji ještě definitivně nerozhodlo, verdikt by měl padnout do konce května. Podle Balvína jde ale jen o formalitu. "Definitivně se má rozhodnout mezi 20. a 30. květnem. Už jsme dva měsíce v karanténě a situace ve Španělsku se klidní, ale kdo ví, jestli se uklidní úplně. Jestli se nakonec bude hrát, je otázka na vládu, ne na hráče," uvedl.