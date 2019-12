Satoranský se proti bývalému klubu vytáhl. Zaznamenal 17 bodů a 6 asistencí

Basketbalista Tomáš Satoranský zažil v NBA vítězný návrat do Washingtonu. Jediný Čech v soutěži pomohl Chicagu 17 body k obratu a výhře v hale bývalého zaměstnavatele 110:109 po prodloužení. Během 35 minut na palubovce přidal osmadvacetiletý rozehrávač sedm doskoků a šest asistencí.

Satoranský se ve Washingtonu, kde strávil tři sezony, dočkal vřelého přijetí. V průběhu první čtvrtiny se při své první návštěvě Capital One Areny po podpisu smlouvy s Bulls dočkal i děkovného videa na kostce pod stropem haly.

"Zažíval jsem hodně neobyčejné pocity, bylo to až zvláštní tady nastoupit. Vrátila se mi spousta vzpomínek. Když zápas začal, všechno to ale ze mě spadlo. Se štěstím jsem proměnil první střelu a bylo to v pohodě," řekl ústřední rozehrávač Chicaga. Z pole trefil sedm střel z 11, z toho dvě ze tří trojek.

Výsledky NBA:

Cleveland - Charlotte 100:98, Dallas - Boston 103:109, Denver - Orlando 113:104, Detroit - Toronto 99:112, Minnesota - New Orleans 99:107, Oklahoma City - Memphis 126:122, Philadelphia - Miami 104:108, Portland - Golden State 122:112, Washington - Chicago 109:110 po prodl. (za hosty Satoranský 17 bodů, 7 doskoků, 6 asistencí).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 25 18 7 72,0 2. Toronto 27 19 8 70,4 3. Philadelphia 29 20 9 69,0 4. Brooklyn 27 15 12 55,6 5. New York 28 7 21 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 28 24 4 85,7 2. Indiana 28 19 9 67,9 3. Detroit 28 11 17 39,3 4. Chicago 30 11 19 36,7 5. Cleveland 28 7 21 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 28 20 8 71,4 2. Orlando 28 12 16 42,9 3. Charlotte 31 13 18 41,9 4. Washington 26 8 18 30,8 5. Atlanta 28 6 22 21,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 27 18 9 66,7 Houston 27 18 9 66,7 3. San Antonio 26 10 16 38,5 4. Memphis 28 10 18 35,7 5. New Orleans 29 7 22 24,1

Severozápadní divize:

1. Denver 26 18 8 69,2 2. Utah 27 16 11 59,3 3. Oklahoma City 27 13 14 48,1 4. Portland 28 12 16 42,9 5. Minnesota 26 10 16 38,5

Pacificiká divize: