Chicago podlehlo Clippers, nepomohl ani nejlepší výkon Satoranského v sezoně

Mrazy na západě Čech nepolevují. V noci na dnešek na mnoha měřicích stanicích klesla teplota opět k minus 20 stupňům Celsia a někde i níže. Nejvíce mrzlo v Krušných horách, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Asi nejnižší teploty naměřila stanice v Jelení na Karlovarsku, kde bylo před půlnocí až minus 25 stupňů Celsia. Teploty mezi minus 15 a minus 20 stupni byly i na dalších stanicích v Krušných horách.

Na šumavské Jezerní slati naměřili dnes meteorologové minus 24,2 stupně. Byla to nejnižší dnešní teplota v Jihočeském kraji. Na Horské Kvildě, Březníku či Rokytské slati bylo minus dvacet stupňů. Mrazy budou pokračovat do pondělí, pak by se mělo mírně oteplit. ČTK to dnes řekl Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.