Satoranský třemi body podpořil výhru. Rekordní série Phoenixu končí

Tomáš Satoranský přispěl v pátečním utkání NBA třemi body, třemi doskoky a asistencí k venkovní výhře basketbalistů New Orleans 107:91 nad Dallasem. Phoenix prohrál 96:118 na hřišti Golden State a přišel o 18 zápasů trvající vítěznou sérii, která je rekordem klubu.

Warriors tak Suns oplatili středeční prohru 96:104 a opět se ujali vedení v soutěži. Losangeleské derby vyhráli Clippers, kteří zdolali Lakers 119:115.

Zatímco před třemi dny Phoenix dokázal ubránit Stepha Curryho, tentokráte byl hvězdný rozehrávač s 23 body nejlepším střelcem zápasu, když trefil šest trojek. Za Suns dal také 23 bodů pivot Deandre Ayton. Phoenix nemohl ze zdravotních důvodů využít svou největší ofenzivní zbraň Devina Bookera.

Warriors vedli v podstatě celý zápas, ale ještě na začátku druhého poločasu byl rozdíl ve skóre jen dva body. Pak ale domácí předvedli šňůru 11:0 a do poslední čtvrtiny šli s dvouciferným náskokem, který postupně navýšili až na 27 bodů. A to i přesto, že Curry už v závěrečných 20 minutách zápasu nepřidal ani bod. Poslední body dával při rozhodující šňůře.

"Věděli jsme, že když je neporazíme, půjdou v tabulce před nás. A to jsme nechtěli dopustit. Prostě už někdo musel tu jejich sérii ukončit," řekl trenér Golden State Steve Kerr. "Hezky zrychlili hru a zaskočili nás. To samé, co jsme my udělali před pár dny jim. To je součást těchto šachů," dodal kouč Phoenixu Monty Williams.

Odveta se povedla i Pelikánům z New Orleans, kteří dva dny poté, co prohráli s Dallasem o 32 bodů, dokázali na jeho hřišti vyhrát polovičním rozdílem ve skóre. Přitom do zápasu nevstoupili dobře a trefil jen dvě z prvních 20 střel, Dallas to však využil jen k desetibodovému vedení. Ve třetí čtvrtině pak Pelicans zabrali, trefili 13 z 19 střel a šňůrou 26:8 otočili zápas ve svůj prospěch. Připsali si tak čtvrtou výhru z posledních šesti zápasů.

"Jakmile jsme se přestali trefovat, tak nám šly hlavy dolů. A to se nesmí stávat. Před zápasem jsme si řekli, že New Orleans bude hrát tvrdě, a oni tak opravdu hráli a šli si za výhrou, kterou dnes chtěli více než my," řekl kouč Dallasu Jason Kidd.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 24 body Brandon Ingram, sedm hráčů New Orleans mělo devět a více bodů. Satoranský se mezi střelce zapsal jednou, když se po seběhu pod koš trefil i s faulem. Následně proměnil trestný hod.

Lakers v městském derby nepomohl ani návrat LeBrona Jamese z karantény po negativních testech. James měl 23 bodů a 11 doskoků, Anthony Davis 27 bodů a 10 doskoků. Clippers předvedli týmovější výkon, z něhož vyčnívali Paul George s 19 body, 8 doskoky a 9 asistencemi a Marcus Morris s 21 body. Ten trefil i trojku osm vteřin před koncem, která zápas definitivně rozhodla. Krátce předtím dal dvě důležité trojky Luke Kennard, který zaznamenal 11 ze svých 19 bodů v poslední čtvrtině.

Brooklyn vyhrál 110:105 nad Minnesotou i díky 30 bodům Kevina Duranta, který si upevnil vedení v tabulce střelců. Brooklyn tak nadále vede východní konferenci. Houston, který byl dlouho posledním týmem soutěže, zdolal Orlando 118:116 a zvítězil už popáté za sebou. V posledních čtyřech minutách sice přišel o třináctibodový náskok, ale zachránil ho Eric Gordon, který dal vteřinu před koncem vítěznou střelu. Celkem zaznamenal 24 bodů.

NBA:

Atlanta - Philadelphia 96:98, Brooklyn - Minnesota 110:105, Dallas - New Orleans 91:107 (za hosty Satoranský 3 body, 3 asistence, 1 doskok), Golden State - Phoenix 118:96, Houston - Orlando 118:116, Indiana - Miami 104:113, LA Lakers - LA Clippers 115:119, Utah - Boston 137:130, Washington - Cleveland 101:116.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 22 16 6 72,7 2. Boston 23 12 11 52,2 Philadelphia 23 12 11 52,2 4. New York 22 11 11 50,0 5. Toronto 23 10 13 43,5

Centrální divize:

1. Chicago 23 15 8 65,2 2. Milwaukee 23 14 9 60,9 3. Cleveland 23 13 10 56,5 4. Indiana 25 9 16 36,0 5. Detroit 22 4 18 18,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 23 14 9 60,9 Washington 23 14 9 60,9 3. Charlotte 24 13 11 54,2 4. Atlanta 23 12 11 52,2 5. Orlando 24 5 19 20,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 22 12 10 54,5 2. Dallas 21 11 10 52,4 3. San Antonio 20 7 13 35,0 4. New Orleans 25 7 18 28,0 5. Houston 22 6 16 27,3

Severozápadní divize:

1. Utah 22 15 7 68,2 2. Minnesota 23 11 12 47,8 Portland 23 11 12 47,8 4. Denver 21 10 11 47,6 5. Oklahoma City 22 6 16 27,3

Pacifická divize: