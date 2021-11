Basketbalisté New Orleans zastavili sérii porážek. Satoranský přispěl pěti body

Po sérii devíti porážek basketbalisté New Orleans v NBA zdolali Memphis 112:101. Tomáš Satoranský k výhře přispěl pěti body, pěti asistencemi a čtyřmi doskoky. Jeho tým si připsal teprve druhé vítězství v sezoně a dostal se ze dna tabulky.

Satoranský odehrál 17 minut a jako jediný z náhradníků Pelicans skončil v plusových číslech, když s ním na palubovce vyhrálo New Orleans o 11 bodů. Český rozehrávač přispěl k dobrému nástupu do zápasu a trojkou zvýšil na 38:24. K tomu přidal dva trestné hody a především pět asistencí, když dobře uvolňoval spoluhráče.

Své místo v sestavě si udržel i poté, co se po zranění vrátila jedna z hvězd týmu Brandon Ingram, který k výhře přispěl 19 body. Ještě o dva body více dal Nickeil Alexander-Walker. "Vyhráli jsme. Je to krásný pocit, když to mohu zase říci. Už to byla dlouhá doba od poslední výhry, o to více jsme si to užili," řekl trenér New Orleans Willie Green. "Dnes tam byl skvělý pohyb hráčů i míče. V tomhle musíme pokračovat," dodal k 29 asistencím svého týmu, který poprvé v ročníku slavil výhru doma.

Po nepovedeném vstupu do sezony se dostávají do formy Los Angeles Clippers, kteří i bez stále zraněného Kawhiho Leonarda porazili Minnesotu 129:102 a mají sedmou výhru za sebou. V Západní konferenci se dostali už na páté místo před Utah, kterému naopak dochází dech a prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů. Tentokrát podlehl Miami 105:111. Heat přitom chyběla hlavní hvězda Jimmy Butler.

Problémy má také Philadelphia, která si neporadila s absencí pivota Joela Embiida, jenž onemocněl covidem-19. Bez něj prohrála všechny čtyři zápasy, v sobotu podlehla Indianě 113:118. Nepomohlo ani 32 bodů a 11 doskoků Tobiase Harrise.

Vedení ve Východní konferenci drží Washington, který zvítězil 104:92 nad Orlandem a vyhrál počtvrté za sebou. Spencer Dinwiddie k tomu přispěl 23 body a zacelil tak mezeru po absentujícím Bradleym Bealovi. Wizards zápas rozhodli šňůrou 20:0 na pomezí první a druhé čtvrtiny.

NBA:

New Orleans - Memphis 112:101 (za domácí Satoranský 5 bodů, 5 asistencí, 4 doskoky), Cleveland - Boston 91:89, Indiana - Philadelphia 118:113, LA Clippers - Minnesota 129:102, Orlando - Washington 92:104, Toronto - Detroit 121:127, Utah - Miami 105:111.