Jediný zápas za San Antonio a další změna. Satoranský se vrací do Washingtonu

Basketbalista Tomáš Satoranský mění v NBA počtvrté během zhruba půl roku dres. Český reprezentační rozehrávač se podle amerických médií dohodl na vyplacení ze smlouvy v San Antoniu a odešel jako volný hráč do Washingtonu, kde v roce 2016 odstartoval svou kariéru v zámořské lize a hrál tam do roku 2019.

Třicetiletý Satoranský byl loni v srpnu vyměněn z Chicaga do New Orleans, kde působil většinu této sezony. Před necelými třemi týdny se 8. února v rámci velké výměny stal krátce hráčem Portlandu, jenž ho ale už den nato poslal do San Antonia.

Související Satoranský i Krejčí pomohli v NBA k těsným výhrám po prodloužení

Za Spurs odehrál Satoranský jediný zápas, v pátek právě na hřišti Washingtonu a třemi body přispěl k výhře San Antonia 157:153 po druhém prodloužení. U Wizards by měl pražský rodák zvýšit konkurenci na postu rozehrávače, kde bude mít nyní tým tři zkušené hráče Satoranského, Ishe Smithe a Raula Neta.

Satoranského si Washington vybral v druhém kole draftu v roce 2012, kdy ještě bývalý hráč USK Praha působil v Seville. Do NBA se český basketbalista vydal v roce 2016 po angažmá v Barceloně a strávil u Wizards první tři sezony. V roce 2019 odešel do Chicaga a podepsal s Bulls tříletý kontrakt na 10 milionů dolarů za sezonu, jenž mu letos končí.

V aktuálním ročníku dosud Satoranský nastoupil k 33 zápasům, v nichž má průměry 14,8 minuty, 2,8 bodu, 2 doskoky a 2,3 asistence. Jsou to jeho nejhorší čísla od debutové sezony 2016/17. Celkově má v NBA na kontě 366 zápasů, z toho 172 v základní sestavě, s průměrem sedmi vstřelených bodů na utkání.

Co se týče postavení v tabulce je na tom jeho staronový klub stejně jako San Antonio, jež je jedenácté v Západní konferenci. Washington v pořadí Východní konference ztrácí na desátou pozici, která zaručuje jako poslední postup do kvalifikačního zápasu o play off, jednu výhru.