Satoranský nesměl nastoupit. New Orleans bez něj v NBA podlehlo Utahu

Hokejisté NY Rangers porazili v jediném utkání pondělního programu NHL Edmonton 4:1 a po třetí výhře za sebou se posunuli do čela Východní konference. Výhru Rangers řídil třemi body za gól a dvě asistence Ryan Strome. Češi v utkání nebodovali.

Rangers se ujali vedení v šesté minutě, kdy Strome obral o puk gólmana Mikka Koskinena a před opuštěnou brankou našel Alexise Lafreniérea. První hráč draftu 2020 vstřelil osmý gól v sezoně.

Také na druhé brance zápasu se podílela dvojice Strome, Lafreniére. Kanadský centr našel rozjetého Lafreniérea na pravém křídle, ten předložil puk Barclaymu Goodrowovi na osu a předsezonní posila z Tampy Bay zvýšila.

Edmonton ve 34. minutě zásluhou Ryana McLeoda snížil, Rangers ale drama nepřipustili. Ve třetí třetině rozdíl ve skóre navýšili Chris Kreider a Strome a domácí porazili Edmonton poprvé po pěti porážkách ve vzájemných zápasech.

"Posledních několik zápasů se nese v duchu výborných týmových výkonů. Myslím, že nám ta vánoční pauza prospěla, všichni jsme spokojení a natěšení na hokej. Je to příjemný pocit," řekl Strome, který poprvé v sezoně získal tři kanadské body v jednom utkání.

Obránce Rangers Libor Hájek odehrál 22 minut. Za poloviční dobu na strávenou na ledě se neprosadil ani útočník Filip Chytil.

Edmonton se v poslední době trápí. Oilers prohráli desátý z posledních 12 duelů a propadli se až na osmou příčku Západní konference. Důležitým faktorem, který zásadně přispěl ke čtvrté porážce Edmontonu v řadě, bylo uhlídání Connora McDavida a Leona Draisaitla.

Nejproduktivnější dvojice NHL, stejně jako celý tým, hledá formu z úvodu sezony. V prvních 21 zápasech se stalo pouze jednou, že by oba hvězdní útočníci vyšli bodově naprázdno. Za posledních 12 duelů se McDavidovi s Draisaitlem nepodařilo bodovat již počtvrté.

"Jsou to skvělí hráči, kteří se dokáží dostat do gólové šance, my jsme ale dnes večer odvedli vynikající práci. Nebylo to o jedné lajně nebo jednom hráči, bylo to o celém týmu, který v defenzivě fungoval naprosto skvěle," pochválil své svěřence trenér Rangers Gerard Gallant.

Výsledek NHL:

NY Rangers - Edmonton 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 6. Lafreniére, 24. Goodrow, 44. Kreider, 55. R. Strome - 34. R. McLeod. Střely na branku: 28:34. Diváci: 16.979. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. Lafreniére, 3. Georgijev (všichni NY Rangers).