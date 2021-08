Satoranský míří v NBA z Chicaga do New Orleans, má být součástí velké výměny

Basketbalista Tomáš Satoranský podle zámořských médií končí v Chicagu a bude hrát v NBA za New Orleans.

Tomáš Satoranský jako hráč Chicaga Bulls se takto pokoušel vyzrát na Lorenza Balla z New Orleans. Příště proti sobě nastoupí v opačných dresech | Foto: Reuters

Český reprezentační rozehrávač má být krátce po vyřazení národního týmu z olympijských her součástí výměny za Lonza Balla. V týmu Bulls Satoranský odehrál poslední dvě sezony a smlouvu měl ještě na tu příští.

Signálem k výměně byl podle médií fakt, že jeho dosavadní klub uplatnil opci na třetí rok Satoranského kontraktu, který českému hráči garantuje stejně jako v minulých dvou letech příjem 10 milionů dolarů.

Devětadvacetiletý Satoranský hraje NBA pět let. V roce 2012 si ho vybral v druhém kole draftu Washington, ale odchovanec USK Praha se po působení v Seville a Barceloně stal hráčem Wizards až v roce 2016.

Za Washington odehrál 210 utkání v základní části a dalších 16 v play off, v Chicagu ve dvou koronavirem poznamenaných ročnících nastoupil do 123 utkání a do vyřazovací části s ním ani jednou nepostoupil.

Zatímco v první sezoně za Bulls Satoranský odehrál 64 ze 65 zápasů v základní sestavě, v té uplynulé už to bylo jen 18 z 58, protože nový kouč Bill Donovan začal upřednostňovat na rozehrávačském postu Cobyho Whitea.

V dosavadní pětileté kariéře v NBA má Satoranský bilanci 7,4 bodu, 4,2 asistence a 3,0 doskoku na zápas.

Třiadvacetiletý rozehrávač Ball, druhý hráč draftu z roku 2017, má v Chicagu podepsat čtyřletou smlouvu na 85 milionů dolarů.

Bulls za něj vedle Satoranského pošlou k Pelicans také pětatřicetiletého rozehrávače Garretta Templea, který už v lize vystřídal deset klubů, a volbu v druhém kole některého z budoucích draftů.

Ball první dvě sezony odehrál za Los Angeles Lakers, pak putoval v rámci výměny za Anthonyho Davise k Pelicans, kde v minulém ročníku zaznamenal v průměru 14,6 bodu, 5,7 asistence a 4,8 doskoku.