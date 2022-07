Chtěl jsem hrát na poslední střelu, litoval Satoranský nepovedeného závěru s Bosnou

Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl v páteční kvalifikaci o mistrovství světa 13 body a 10 asistencemi k výhře nad Bosnou a Hercegovinou 93:81, po utkání ale cítil lehké zklamání.

V posledních vteřinách mohl dvakrát zajistit týmu vítězství o 14 bodů, které by znamenalo postup do další fáze. Při posledním útoku ale přišel o míč a při dalším pokusu nestihl zakončit před závěrečným klaksonem. Češi sice poskočili v tabulce skupiny F na druhé místo, o postup ale musí zabojovat v pondělí v Litvě.

"Věděl jsem, že nám stačí čtrnáctibodový náskok a chtěl jsem to hrát na poslední střelu. Z mé strany tam ale bylo trochu špatné rozhodnutí," popsal Satoranský klíčovou akci. "Chtěl jsem hrát pick and roll s Ondrou Balvínem, ale oni ho přebrali s (Amarem) Gegičem, takže jsem najel vpřed. Měl jsem to řešit trochu jinak, protože ta obrátka přišla do bedny, kde bylo víc lidí. Bohužel. To se ale stává v takto vypjatých chvílích, kdy vám dojdou síly," doplnil třicetiletý rozehrávač.

Kvůli tomu, že už Češi neměli oddechový čas, snažil se Satoranský improvizovaně domluvit s trenérem Ronenem Ginzburgem. Příliš toho ale nestihl. "Bohužel jsme neměli time out, abychom si něco nakreslili. Většinou jsem se v těchto situacích nemýlil, takže jsem věděl, že něco takového musí časem přijít. Důležitá je ale výhra. Vyhráli jsme matematicky víc, než se prohrálo v Bosně (90:97) a před posledním kolem máme jasný úkol: Jet do Litvy a zvítězit tam," řekl rodák z Prahy.

Basketbalista s šesti odehranými sezonami v NBA strávil na palubovce přes 32 minut. V závěru už byl vyčerpaný. "Nemáme moc možností hrát basket jinak než fyzicky nátlakový a rychle běhat dopředu. To ale bere člověku strašně sil. Musel jsem vystřídat a říkal jsem Nenovi (Ginzburgovi), ať mě ještě dvě minuty nechá na lavičce, protože i v tom vedru to bylo náročné," popsal Satoranský.

Bosnu a Hercegovinu označil za jeden z nejfyzičtějších týmů, proti kterým poslední dobou hrál. To se ukázalo i na počtu doskoků, kterých měl soupeř 44, z toho 24 útočných.

"Kdyby nebylo útočného doskoku, tak jsme v obraně odváděli skvělou práci. Všechny hráče jsme dobře naskautovali, ale ten doskok je něco, co vás strašně psychicky ničí. Bráníte výborně dvacet vteřin, ale oni pak mají další šanci. Určitě se na to chceme podívat a připravit se, protože Litva má také vždy pod košem vysoké a fyzické hráče," řekl Satoranský.

Celkově výkon české reprezentace ocenil. Šest hráčů nasbíralo dvojciferný počet bodů a vedle Satoranského zaznamenal double double také Ondřej Balvín za 19 bodů a 11 doskoků. Jejich spolupráce několikrát fanoušky roztleskala a dostala do varu.

"Tenhle tým má partu a chemii dlouhodobě, každému se tak zvedá sebevědomí. Ukázal to i Jarda Bohačík, který neměl vyvedenou sezonu, ale tady je jak vyměněný, za což jsme rádi. Ondra také přijel a hrál úžasně. Tahle parta má na sebe takový efekt," hodnotil zkušený rozehrávač.

Před závěrečným zápasem s již kvalifikovanou Litvou mají Češi vše ve svých rukou. V případě vítězství si zajistí postup bez ohledu na výsledek duelu mezi Bosnou a Hercegoviny s Bulharskem. Pokud by prohráli, museli by spoléhat na to, že Bulhaři nevyhrají v Bosně o tři až pět bodů.

"Litvu jsem jako jeden z mála týmů snad ještě neporazil, mám tedy o motivaci navíc," uvedl Satoranský. "I když nemají své nejlepší hráče z NBA, nemohou se podcenit. Jsou výborně sehraní a budou mít podporu fanoušků. My si ale věříme za každých podmínek a musíme dokázat, že jsme schopní porazit kvalitní týmy i na jejich palubovce. V tuto chvíli máme větší ambice a cíl než Litva," dodal Satoranský.