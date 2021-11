Satoranský hrál poprvé v základní sestavě, New Orleans slaví vítězství

Český basketbalista Tomáš Satoranský poprvé v této sezoně nastoupil v základní sestavě New Orleans a pomohl Pelikánům k výhře 94:81 nad Los Angeles Clippers.

Pro New Orleans to byla teprve třetí výhra v sezoně. Satoranský za 25 minut stihl zaznamenat čtyři body, pět doskoků a dvě asistence.

Od letního příchodu do New Orleans byl Satoranský jen na lavičce a v úvodu sezony dokonce několikrát nezasáhl vůbec do hry. Postupně si ale získával důvěru trenéra Willieho Greena, a když dnes nemohl zasáhnout do hry Devonte Graham, ukázal kouč právě na českého rozehrávače. Satoranský šanci využil, dobře bránil a pomáhal vyniknout spoluhráčům.

Clippers se v první půli ujali vedení až o 18 bodů, ale Pelikáni se na začátku druhé půle nadechli k obratu, ke kterému pomáhal i Satoranský. Ten střídal už za vedení 63:61. Na poslední tři minuty pak šel Satoranský pomoci uhájit dvouciferné vedení a Clippers už neskórovali.

"Dnes jsme ukázali, že dospíváme a zlepšujeme se. Byl to pro nás opravdu důležitý zápas a jsem na kluky pyšný. Zároveň ale tato výhra nic neznamená, pokud na to nenavážeme a nebudeme se nadále zlepšovat," řekl Josh Hart, který přispěl k výhře 19 body. Nejlepším střelcem Pelikánů byl Jonas Valančiunas s 26 body a 13 doskoky.

Lídři soutěže Golden State Warriors vyhráli 105:102 v Detroitu i bez své hvězdy Stephena Curryho, také Brooklyn vyhrál 115:113 nad Orlandem bez absentující hvězdy Kevina Duranta a dostal se do vedení ve Východní konferenci.

Golden State vedli po většinu zápasu až o 16 bodů, ale Pistons v závěru snižovali až na tři body a minuli i dvě závěrečné střely na vyrovnání. Warriors totiž v posledních třech minutách dali jediný bod. Na výhru jim to však stačilo. Hlavní podíl na ní měl s 32 body Jordan Poole. Andrew Wiggins přidal 27 bodů.

Brooklyn se na výhru bez Duranta nadřel ještě více, jelikož v první půli prohrával s Orlandem už o 19 bodů. Na začátku druhé půle ale skóre rychle otočil a udržoval si mírné vedení, které Nets v koncovce udrželi díky zkušenostem LaMarcuse Aldridge a Jamese Hardena, který nasbíral 36 bodů, 10 doskoků a 8 asistencí. Aldridge dal 11 ze svých 15 bodů v posledních osmi minutách.

Los Angeles Lakers nepomohl odvrátit třetí prohru za sebou ani návrat LeBrona Jamese po osmizápasové pauze zaviněné zraněním. Lakers prohráli s Bostonem 108:130, když Celtics táhl s 37 body Jayson Tatum. nejlepším střelcem Lakers byl s 31 body Anthony Davis, James přidal 23 bodů.

Už jedenáctou výhru za sebou si připsal Phoenix, který zvítězil 112:104 nad Dallasem. Pro Suns je to nejdelší vítězná série za posledních 15 let. Chris Paul k výhře přispěl 18 body a 14 asistencemi. Dallasu chyběl Luka Dončič.

Obhájci titulu z Milwaukee vyhráli 96:89 nad Oklahomou City. Janis Adetokunbo nasbíral 21 bodů, 19 doskoků a 7 asistencí. Za Thunder nenastoupil český reprezentant Vít Krejčí, jehož dnes čeká další zápas za rezervní tým v G-League.

Výsledky NBA:

New Orleans - LA Clippers 94:81 (za domácí Satoranský 4 body, 5 doskoků, 2 asistence), Boston - LA Lakers 130:108, Brooklyn - Orlando 115:113, Charlotte - Indiana 121:118, Denver - Chicago 108:114, Detroit - Golden State 102:105, Milwaukee - Oklahoma City 96:89, Phoenix - Dallas 112:104, Sacramento - Toronto 89:108.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 17 12 5 70,6 2. Philadelphia 16 9 7 56,3 3. New York 15 8 7 53,3 4. Boston 16 8 8 50,0 5. Toronto 17 8 9 47,1

Centrální divize:

1. Chicago 16 11 5 68,8 2. Cleveland 17 9 8 52,9 3. Milwaukee 16 8 8 50,0 4. Indiana 17 6 11 35,3 5. Detroit 15 4 11 26,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 16 11 5 68,8 2. Washington 15 10 5 66,7 3. Charlotte 17 10 7 58,8 4. Atlanta 16 7 9 43,8 5. Orlando 16 4 12 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 15 9 6 60,0 2. Memphis 15 8 7 53,3 3. San Antonio 15 4 11 26,7 4. New Orleans 17 3 14 17,6 5. Houston 15 1 14 6,7

Severozápadní divize:

1. Utah 15 10 5 66,7 2. Denver 16 9 7 56,3 3. Portland 16 8 8 50,0 4. Minnesota 15 6 9 40,0 Oklahoma City 15 6 9 40,0

Pacifická divize: