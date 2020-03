Satoranský a spol. si poradili i bez nejlepšího střelce, o dva body zdolali Dallas

Basketbalisté Chicaga porazili Dallas 109:107 i díky 11 bodům, šesti doskokům a pěti asistencím českého reprezentanta Tomáše Satoranského.

V NBA si připsali teprve druhou výhru z posledních 12 zápasů. Duel zvládli i přesto, že postrádali nejlepšího střelce Zacha LaVinea. Dallasu, kterému zase chyběla jedna z hvězd Kristaps Porzingis, nepomohlo ani 23 bodů a devět asistencí v podání Luky Dončiče.

Bulls šli do zápasu bez LaVinea a Markkanena, ale z marodky se už vrátili Wendell Carter a především Otto Porter, který vynechal většinu sezony kvůli zlomené noze. A jak moc chyběl, ukázal 18 body za 17 minut na hřišti.

Chicago prohrávalo většinu první půle až o 10 bodů, ale ve třetí čtvrtině zápas otočilo. A to i zásluhou Satoranského, jenž při obratu zaznamenal šest bodů a tři asistence za pět a půl minuty.

Sedm minut před koncem pak Satoranský přidal důležitou trojku na 96:90. Ještě 25 vteřin před koncem vedlo Chicago o osm bodů, pak ale přišlo několikrát ztrát a Dallas ještě zabojoval. Na obrat už mu nicméně čas nezbyl.

Miami ukázalo, že by na Východě mohlo přibrzdit suveréna sezony Milwaukee a připravilo mu teprve devátou porážku. Navíc jako jediný tým dokázalo Bucks porazit v tomto ročníku podruhé a to celkem jasně 105:89. Jae Crowder a Jimmy Butler k tomu přispěli po 18 bodech. Už nyní má Miami stejně výher jako v minulém ročníku a to mu ještě 21 zápasů zbývá do konce základní části.

Nastřílených 89 bodů je pro Milwaukee nejméně v sezoně. Nevedlo se hvězdě Janisovi Adetokunbovi: hráči Heat ho udrželi na 13 bodech při úspěšnosti střelby 33 procent. Rozdíl byl hlavně ve střelbě trojek, neboť Bucks dali jen sedm, zatímco Heat osmnáct.

"Netvrdím, že pokaždé takto silný tým udržíme na devadesáti bodech, ale máme na to, abychom to dokázali pravidelně. Dnes to byl skvělý týmový výkon," řekl trenér Miami Erik Spoelstra. "Miami dávalo i těžké střely a velmi dobře bránilo. Nebyl to náš den," připustil kouč soupeře Mike Budenholzer.

New York zaskočil favorizovaný Houston a zdolal ho 125:123. Připravil tak Rockets o šestizápasovou vítěznou šňůru. Dokázal totiž využít malé sestavy Houstonu a výrazně ho předčil na doskoku (65:34). Knicks si už ve druhé čtvrtině vypracovali náskok a ten i přes nápor Houstonu uhájili.

"Snažili jsme se využít naší přednosti a to byla hra pod košem. Věděli jsme, že budou hrát s malou sestavou, a že když budeme mít pod košem nasazení, budeme mít hodně druhých šancí na střelu po doskoku," řekl Julius Randle, který k výhře přispěl 16 body a 16 doskoky. Nejlepším střelcem byl s 27 body RJ Barrett.

Pro Knick to bylo první vítězství nad Houstonem od ledna 2009. Nic na tom nezměnilo ani 35 bodů Jamese Hardena a 24 bodů druhé hvězdy Rockets Russella Westbrooka.

Memphis přehrál Atlantu 127:88 díky skvělému kolektivnímu výkonu. Devět hráčů totiž nasbíralo dvouciferný počet bodů.

Výsledky NBA:

Chicago - Dallas 109:107 (za domácí Satoranský 11 bodů, 6 doskoků, 5 asistencí), Atlanta - Memphis 88:127, Cleveland - Utah 113:126, Miami - Milwaukee 105:89, New York - Houston 125:123, Orlando - Portland 107:130, San Antonio - Indiana 111:116.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 60 42 18 70,0 2. Boston 59 41 18 69,5 3. Philadelphia 61 37 24 60,7 4. Brooklyn 59 26 33 44,1 5. New York 61 19 42 31,1

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 61 52 9 85,2 2. Indiana 61 37 24 60,7 3. Chicago 61 21 40 34,4 4. Detroit 62 20 42 32,3 5. Cleveland 61 17 44 27,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 61 39 22 63,9 2. Orlando 61 27 34 44,3 3. Washington 59 22 37 37,3 4. Charlotte 60 21 39 35,0 5. Atlanta 63 19 44 30,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 60 39 21 65,0 2. Dallas 62 37 25 59,7 3. Memphis 61 30 31 49,2 4. New Orleans 60 26 34 43,3 5. San Antonio 59 25 34 42,4

Severozápadní divize:

1. Denver 60 41 19 68,3 2. Utah 60 38 22 63,3 3. Oklahoma City 60 37 23 61,7 4. Portland 62 27 35 43,5 5. Minnesota 59 17 42 28,8

Pacifická divize:

1. LA Lakers 59 46 13 78,0 2. LA Clippers 60 41 19 68,3 3. Sacramento 60 26 34 43,3 4. Phoenix 61 24 37 39,3 5. Golden State 61 13 48 21,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.