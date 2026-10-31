Satoranského vzkaz z nemocnice: Byl to děsivý moment, ale už se cítím lépe

Basketbalista Tomáš Satoranský vyvázl z ošklivého pádu v pátečním utkání Evropské ligy na hřišti Dubaje zřejmě bez vážnějších následků.
Český rozehrávač Hapoelu Tel Aviv z nemocnice na sociálních sítích vzkázal, že se cítí lépe a doufá v brzký návrat na palubovky. Bližší podrobnosti ke svému zdravotnímu stavu ale neuvedl.
„Byl to rozhodně děsivý moment, ale už se cítím mnohem lépe. Doufám, že se brzy vrátím na hřiště,“ napsal Satoranský, jenž by měl na konci listopadu uzavřít v Praze v předkvalifikaci mistrovství Evropy proti Belgii kariéru v národním týmu, na instagramu k fotografii z nemocniční postele.
„Zvlášť bych chtěl poděkovat basketbalovému týmu Dubaje, jejich hráčům a personálu, za jejich rychlou reakci a pomoc. Jsem jim opravdu vděčný. Samozřejmě také děkuji svým spoluhráčům, realizačnímu týmu a všem v Hapoelu,“ dodal.
Reprezentační kapitán nedohrál v den svých 35. narozenin euroligový duel po nekontrolovaném pádu na hlavu a záda v závěru třetí čtvrtiny. Při útočném doskoku v chumlu hráčů ztratil po kontaktu rovnováhu a z výšky se ošklivě zřítil na zem.
K českému basketbalistovi se okamžitě seběhli všichni spoluhráči i hráči soupeře a z lavičky přispěchali také zdravotníci obou klubů. Po ošetření na palubovce zamířil na vyšetření do nemocnice v Dubaji.
Stav oblíbeného hráče byl po utkání hlavním tématem pro trenéry i hráče obou klubů. „Nejdůležitější teď je Satoranského zdraví,“ řekl trenér Dubaje Xavi Pascual, jenž Satoranského trénoval v Barceloně. „Je to můj kluk, hrál se mnou řadu let. Hlavní je vědět, že je v pořádku,“ dodal.
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