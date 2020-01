Půl milionu za pero v hledišti. Hvězdu přišla vzteklá reakce pěkně draho

Hongkong by mohl být spravován na základě principu "jedna země, dva systémy" i po roce 2047, kdy vyprší dohoda Británie a Číny z roku 1997 o zvláštním poloautonomním statusu města. Podmínkou však je, aby do té doby zůstalo obyvatelstvo loajální vůči Pekingu. Před místní Legislativní radou to prohlásila správkyně Hongkongu Carrie Lamová.

Británie předala Hongkong do správy Číny v roce 1997 na základě dohody, podle níž si město na 50 let zachová vlastní zákony, tržní ekonomiku a demokratické instituce západního střihu. Místní obyvatelé nicméně již přes půl roku pořádají masivní protivládní protesty, protože se domnívají, že Peking svobody garantované dohodou postupně omezuje. Mají rovněž obavy o budoucnost města po vypršení stanovené 50leté lhůty. Sdělení Lamové by podle AP mohlo být vykládáno jako snaha správkyně ukončit obrovské nepokoje.