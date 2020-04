První vítězství Qiao Dana. Legendární Jordan konečně uspěl ve sporu s Číňany

S novou písni o atentátu na bývalého amerického prezidenta Johna Kennedyho se písničkář Bob Dylan poprvé dostal do čela žebříčku Billboard Hot 100. Skladba nazvaná Murder Most Foul trvá téměř 17 minut a osmasedmdesátiletý Dylan v ní připomíná události i popkulturu 60. let minulého století. Píseň vyšla 27. března. Za první týden zaznamenala 10 tisíc stažení a 1,8 milionu poslechů na streamovacích službách. Dylan se jako skladatel na vrchol žebříčku nikdy nedostal, nejvýš byl druhý v roce 1965 s hitem Like a Rolling Stone a rok nato s písní Rainy Day Women #12 & 35. Jako textař uspěl s Blowin' in the Wind a Mr. Tambourine Man.