Ostuda, Italy okradli v Nymburce. Skvělá pohostinnost v České republice, posteskli si

Nepříjemnou dohru pro basketbalisty Dinama Sassari mělo úterní utkání Ligy mistrů na hřišti Nymburka. Italský klub si po těsné porážce 89:90 stěžoval nejen na výkon rozhodčího, ale i na to, že mu během zápasu byla vykradena šatna. Středočeský klub pochybení odmítl, případ vyšetřuje policie.

"Skvělá organizace a pohostinnost v Nymburce, České republice. Při mezinárodním zápase basketbalové Ligy mistrů se nám někdo vloupal do šatny, prošacoval všechny naše tašky, bundy a odcizil nám hotovost," uvedl na Twitteru chorvatský pivot Miro Bilan.

Podivil se i nad tím, jak se taková věc mohla stát v době, kdy je kvůli covidu vše uzavřeno.

Podle vyjádření Nymburka je soupeř o krádeži informoval zhruba půl hodiny po zápase. Klub proto povolal policii. "Ta vyšetřování přebrala a soupeř odjel domů. Nymburský klub odmítá, že by z jeho strany došlo k nějakému pochybení," uvedl český mistr ve vyjádření pro média.

Podle zástupců Sassari byla šatna zamčená. Stopy násilného vniknutí nenašla ani policie. "V prostorách haly je bezpečnostní služba, která se stará o to, aby se do ní nedostala osoba nesouvisející s pořádáním zápasu. Celá organizace utkání probíhala stejně, jako při všech předchozích zápasech, kdy k žádným problémům nedošlo," uvedl klub.

"Za celou dobu působení nymburského klubu v evropských pohárech nikdy nic takového hlášeno nebylo. Mrzí nás, že k něčemu takovému došlo, že tento incident špiní jméno našeho klubu a že zcela zastínil dění na hřišti," dodal Nymburk.

Nebyla to jediná věc, v níž se italský tým cítil poškozen. Po vypjatém a dramatickém závěru se trenér Gianmarco Pozzecco pustil do rozhodčích a kritizoval je, že v závěru chybovali. O výhře domácích rozhodl dvě vteřiny před koncem Hayden Dalton. "Není to fér," opakoval kouč Pozzecco během tiskové konference.

Nymburk po dvou osmifinálových výhrách drží v Lize mistrů před dnešní dohrávkou Bambergu se Zaragozou první místo ve skupině L. Naopak Sassari podruhé prohrálo.