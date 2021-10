Obrovské drama v Řecku. Nymburk rozhodl o první výhře v Lize mistrů až s klaksonem

Basketbalisté Nymburka zvítězili ve 2. kole Ligy mistrů na hřišti PAOK Soluň 84:83 a po středeční prohře rovněž venku s Galatasaray Istanbul (85:101) si ve skupině připsali první úspěch. Rozhodl o tom v dramatické koncovce košem s klaksonem Jerrick Harding, který byl s 22 body nejlepším střelcem utkání.

Domácí naopak i podruhé prohráli. V dalším utkání přivítá sedmnáctinásobný český šampion v úterý 26. října v Praze v hale Královka bosenský celek Igokea Aleksandrovac.

"Nejen tu koncovku, ale celý zápas jsem prožíval v takových vlnách, protože si myslím, že jsme dneska byli lepším týmem a měli jsme velmi dobré pasáže. Měli jsme velmi dobrých prvních patnáct minut v prvním i druhém poločase, ale bohužel vlastními chybami, ztrátami a špatnou exekucí v útoku jsme se trošku připravili o polštář ve skóre. Mohli jsme zápas vyhrát úplně v klidu, ale šlo to do infarktové koncovce," prohlásil křídelník Lukáš Palyza.

"Když už to po tom koši s faulem vypadalo velmi špatně, tak jsme v posledních sekundách vytáhli zázračnou střelu. Jsme samozřejmě všichni rádi, protože první výhra v Lize mistrů nám hodně pomůže do dalších bojů a věřím, že to tým nakopne k dalším vítězstvím," doplnil Palyza.

Nymburku se v úplném úvodu nedařilo ve střelbě a poprvé se trefil až po třech minutách a 28 sekundách za stavu 0:5. Harding ale rozjel devítibodovou šňůru, na které se podílel čtyřmi body a kapitán Vojtěch Hruban pěti. Nymburk unikl následně do náskoku 18:7 a na začátku druhé čtvrtiny po trojce Františka Váni vedl dokonce o 14 bodů.

Domácí sice snížili na 23:29, ale Nymburk odpověděl osmibodovou šňůru, kterou dovršil dvěma trojkami Palyza. Pak předvedl stejně dlouhou bodovou sérii v závěru prvního poločasu soupeř i díky pěti bodům Vlada Jankoviče, ale Nymburku do šatny zajistil dvěma úspěšnými šestkami Colbey Ross vedení 40:35.

Díky jedenáctibodové šňůře mezi 22. a 26. minutou se domácí dostali poprvé od úvodu utkání do vedení (50:46). Ale další pasáž třetí čtvrtiny patřila Nymburku. Hosté unikli do náskoku 65:55, ale trojkou s klaksonem snížil David DiLeo.

Domácí dostal ve 43. minutě DiLeo další trojkou na rozdíl pěti bodů, ale Nymburk díky Hrubanově trojce s faulem a úspěšnou šestkou i Hardingově úniku zvýšil na 76:65. Na rozdíl 11 bodů se hosté vrátili ještě v čase 36:23, kdy Palyza trefil ze svého pátého pokusu pátou trojku v utkání. Jenže domácí otočili šest sekund před koncem na 83:82 po koši a proměněném trestném hodu Marvina Jonese. Výhru Nymburka ale ještě stihl trefit těsně před vypršením času Harding, což ještě sudí ověřili u videa.

"Je to pěkný pocit, vyhrát v poslední vteřině. S větším odstupem času by nám ale mělo docházet, že jsme to vůbec neměli připustit a zápas jsme měli rozhodnout dávno předtím. Bylo tam strašně moc chyb. Ale nakonec je ta výhra krásná," prohlásil kapitán Nymburka Vojtěch Hruban, který se zapojil do vítězné akce.

Basketbalová Liga mistrů - 2. kolo:

Skupina E:

PAOK Soluň - ERA Nymburk 83:84 (11:21, 25:40, 58:65)

Nejvíce bodů: Jones 17, DiLeo 16, Jankovič 14 - Harding 22, Palyza 18, Ross 15. Fauly: 17:23. Trestné hody: 23/16 - 12/9. Trojky: 7:15. Doskoky: 42:36.

Tabulka: