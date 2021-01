Neúspěch po osmi letech. Basketbalistky USK padly a budou chybět mezi elitní osmičkou

Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály v 5. kole Evropské ligy s Lyonem 68:76, neuspěly ani ve druhém utkání v domácí "bublině" v hale na Královce a ztratily naději na postup do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičkou v Eurolize budou Pražanky chybět poprvé od sezony 2012/13.

Play off si zahraje francouzský tým i turecký celek Fenerbahce Istanbul, se kterým české šampionky prohrály v úterý 70:99.

Hráčky USK až na úvod utkání, kdy dala dvě trojky v rychlém sledu Kateřina Elhotová a celkem čtyřikrát vedly, musely dohánět ztrátu. V první čtvrtině se soupeři povedly dvě šestibodové šňůry, v průběhu druhé desetiminutovky francouzský celek zvýšil dokonce už na čtrnáctibodový rozdíl.

Na týmu trenérky Hejkové bylo patrné, jak těžko se vyrovnává se ztrátou zraněné Alyssy Thomasové, nicméně se vrátil do hry a do poločasu stáhl ztrátu na 37:43. Především díky Maríi Condeové, která během druhé čtvrtiny nastřílela 14 bodů, zatímco v té první žádný.

Bojující pražský celek postupně stáhl manko až na dva body, ale Lyon dokázal vždy ve vlnách unikat do většího náskoku a naději na obrat soupeřkám nedával. Trojka Michelle Plouffeové na startu čtvrté čtvrtiny vrátila Lyonu dvouciferný náskok a naděje USK na postup do play off se postupně rozplynuly.

S touto sezonou soutěže se Pražanky rozloučí v pátek od 19:00 proti Gdyni.

Evropská liga basketbalistek - 5. kolo:

Skupina B (Praha):

Lyon - ZVVZ USK Praha 85:74 (16:24, 43:37, 59:52)

Nejvíce bodů: Ciaková a Crvendakičová po 15, Chevaugeonová 13 - Condeová 18, Režanová 16, Jonesová 11. Fauly: 18:21. Trestné hody: 25/17 - 17/12. Trojky: 6:6. Doskoky: 33:51.

Fenerbahce Istanbul - Gdyně 88:57

Tabulka: