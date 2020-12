Nešťastný Satoranský. Šla přes něho střela, kterou Chicago ztratilo vysněnou výhru

Basketbalisté Chicaga nevyužili dobrou šanci na premiérové vítězství v nové sezoně NBA a po nezvládnuté koncovce prohráli doma s Golden State 128:129 trojkou vteřinu před koncem.

Český reprezentant Tomáš Satoranský v dresu Bulls odehrál 23 minut a zaznamenal tři body, doskok a tři asistence.

Chicago zůstává po třech zápasech bez výhry. Proti Warriors přitom vedli Bulls téměř celý druhý poločas až o deset bodů.

A ještě 50 vteřin před koncem drželi pětibodový náskok. Pak ale dal Stephen Curry koš s faulem a Kevon Looney srovnal po útočném doskoku. Chicagu ještě vrátil vedení Zach LaVine, ale Damion Lee trojkou zařídil hostům první výhru v sezoně.

"Damion to zvládl skvěle. Byl na to připravený. Dnes se mu dařilo a má velkou zásluhu na první výhře," pochválil spoluhráče Curry, o němž se předpokládalo, že bude mít poslední střelu. Nebo Andrew Wiggins. Varianta s Leem byla nečekaná.

Satoranský nebyl tolik vidět. Na začátku čtvrté čtvrtiny proměnil nájezd i s faulem a zvýšil na 100:93. Pak už se do akcí příliš nedostával a v koncovce měl na starosti hlavně obranu.

Při rozhodující střele se přes dobrou clonu stačil dostat k Leemu, ale ten i přes Satoranského nataženou ruku zamířil přesně. Ještě se pak český rozehrávač snažil v poslední sekundě zachránit výhru střelou z vlastní poloviny hřiště, ale minul.

"Odvedli jsme dobrou práci v tom, abychom jim plán překazili. Poslední akce měla být na Curryho. Sato skákal, aby zamezil přihrávce právě na Curryho. V tu chvíli jeho hráč odběhl. Pak mu chyběl krůček, aby ho stihl ještě lépe. Přesto se tam přes clonu dostal a střelu mu ztížil. Je třeba ocenit soupeře, že to zahrál dobře," řekl trenér Chicaga Billy Donovan.

Podívejte se na rozhodující akci utkání:

Curry nastřílel 36 bodů a stal se teprve třetím hráčem v historii, který dal v NBA 2500 trojek po Rayi Allenovi (2973) a Reggiem Millerovi (2560). Za Chicago měl nejvíce bodů LaVine (33), na dvacet a víc se dostali i Lauri Markkanen, Wendell Carter a Coby White.

V nedělním programu ohromil Dallas rekordním padesátibodovým poločasovým vedením nad domácími Los Angeles Clippers a zvítězil 124:73.

Dallas už do poločasové přestávky naprosto zničil Clippers, kteří bez zraněného Kawhiho Leonarda dali jen 27 bodů a inkasovali 77. Rozdíl padesáti bodů v polovině zápasu dosud nikdy nebyl od roku 1954, kdy se v NBA začal odpočítávat čas na útok.

"Není za tím žádné tajemství. Prostě jsem šli do zápasu naplno a hráli jsme dobře," řekl Josh Richardson, který k první výhře Mavericks v sezoně přispěl 21 body. Luka Dončič přidal 24.

"Ukázali jsme, kým jsme. Lidé nás po prvních dvou zápasech odsuzovali, ale je to dlouhá sezona a dnes jsme předvedli, čeho jsme schopní," podotkl Dončič.

Nejlepším střelcem Clippers byl s 15 body Paul George. "Nic to neznamená. Ano, dnes nám nakopali zadek, ale je to jen jeden zápas. Včera jsme si užili Vánoce, dnes jsme nestíhali, ale příště budeme připraveni to napravit," nedělal si George z debaklu těžkou hlavu.

Úřadující šampioni LA Lakers přehráli Minnesotu 127:91 i bez odpočívající hvězdy Anthonyho Davise. Nečekanou první výhru zaznamenal New York, který si vyšlápl na nejlepší tým základní části minulé sezony Milwaukee a zvítězil 130:110. Julius Randle k tomu pomohl 29 body a 14 doskoky, Elfried Payton přidal 27 bodů. Janis Adetokunbo měl za poražené 27 bodů a 13 doskoků.

Výsledky NBA:

Chicago - Golden State 128:129 (za domácí Satoranský 3 body, 3 asistence a 1 doskok), Charlotte - Brooklyn 106:104, Cleveland - Philadelphia 118:94, Indiana - Boston 108:107, LA Clippers - Dallas 73:124, LA Lakers - Minnesota 127:91, New Orleans - San Antonio 98:95, New York - Milwaukee 130:110, Sacramento - Phoenix 100:116, Washington - Orlando 113:120.