Satoranský dostal třináct minut. A proti Wizards byl na palubovce hodně vidět

Český basketbalista Tomáš Satoranský pomohl New Orleans v NBA porazit svůj bývalý klub Washington 127:102.

Reprezentační rozehrávač se sice po třech zápasech v základní sestavě opět vrátil na lavičku, ale během třinácti minut na hřišti byl hodně vidět, když zaznamenal čtyři body, dva doskoky a pět asistencí. Výhru Los Angeles Lakers nad Indianou 124:116 po prodloužení řídil 39 body LeBron James, který se vrátil po trestu za faul loktem.

Pro New Orleans to byla teprve čtvrtá výhra v sezoně a zatím nejvyšší. Nad Washingtonem vedli Pelikáni celý zápas a už v první čtvrtině utekli na rozdíl 16 bodů. Washington, který bojuje o přední příčky Východní konference, se nedokázal dostat blíž než na sedm bodů, jelikož kromě Brandona Ingrama (26 bodů) a Jonase Valančiunase (21 bodů a 11 doskoků) zahrála New Orleans dobře i lavička v čele s Nickeilem Alexanderem-Walkerem a Willym Hernangómezem.

K výhře pomohla Pelikánům i trefa Joshe Harta z poloviny hřiště s faulem na konci třetí čtvrtiny, která znamenala navýšení skóre na 95:73. "Pomohlo to našemu momentu, kdy jsme definitivně zlomili odpor soupeře. Hned jsme pak dali další trojky a bylo po všem," řekl nejlepší střelec zápasu Ingram. "V předchozích zápasech jsme nehráli tak, jak jsme schopni. Promluvil jsem si o tom s hráči a jsem moc rád, jak dnes zareagovali," dodal trenér Willie Green.

Jedna z pěti asistencí Tomáš Satoranského v zápase:

James vynechal minulý zápas kvůli trestu za úder loktem do hlavy soupeře, ale vrátil se ve velkém stylu a nejlepším výkonem v sezoně zařídil Lakers výhru nad Indianou. Při absenci další hvězdy Anthonyho Davise na sebe bral hlavní odpovědnost v útoku a rozhodl drama, které došlo do prodloužení. S 39 body předvedl nejlepší střelecký výkon od ledna.

Přitom Indiana téměř celý zápas vedla až o 12 bodů. V koncovce ale Lakers zápas otočili i díky sedmi bodům Jamese v posledních dvou minutách a sahali po výhře už v základní hrací době, jenže Chris Duarte trojkou šest sekund před koncem srovnal. V prodloužení ale James přidal dalších osm bodů včetně dvou trojek a rozhodl. "Byl jsem nadšený z toho, že zas mohu hrát. Věděl jsem, že musím svým návratem dát týmu impulz," řekl James.

V čele soutěže se drží Golden State Warriors, kteří zvítězili 116:96 nad Philadelphií i díky 25 bodům a 10 asistencím Stephena Curryho, který vyhrál souboj s bratrem Sethem. Ten dal za Philadelphii 24 bodů. Na lídra nadále dotírá Phoenix, který zdolal Cleveland 120:115 a vybojoval už čtrnáctou výhru v řadě. Už jen tři dělí Suns od vyrovnání klubového rekordu. Devin Booker k tomu pomohl 35 body.

O překvapení se postaral Houston, který zvítězil 118:113 nad Chicagem a připsal si teprve druhé vítězství v sezoně. Naopak Bulls si porážkou s nejhorším týmem soutěže zkomplikovali boj o přední příčky Východní konference, kde je nyní s náskokem dvou výher v čele Brooklyn. Nets zvítězili 123:104 nad Bostonem. Kevin Durant pomohl 21 body a dostal se před Allena Iversona na 25. místo mezi nejlepšími střelci historie NBA.

Oklahoma City bez zraněného Víta Krejčího prohrála 104:110 s Utahem. Tabulkou stoupá Minnesota, která zvítězila 113:101 nad Miami a má už pátou výhru za sebou. Anthony Edwards táhl vítěze s 33 body a 14 doskoky. Tým, který za posledních 17 sezon byl v play off jen jednou, je nyní v Západní konferenci osmý.

Výsledky NBA:

Boston - Brooklyn 104:123, Cleveland - Phoenix 115:120, Golden State - Philadelphia 116:96, Houston - Chicago 118:113, Indiana - LA Lakers 116:124 po prodl., Memphis - Toronto 113:126, Milwaukee - Detroit 114:93, Minnesota - Miami 113:101, New Orleans - Washington 127:102 (za domácí Satoranský 4 body, 5 asistencí, 2 doskoky), Oklahoma City - Utah 104:110, Orlando - Charlotte 99:106, Sacramento - Portland 125:121, San Antonio - Atlanta 106:124.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 19 14 5 73,7 2. New York 18 10 8 55,6 3. Boston 19 10 9 52,6 Philadelphia 19 10 9 52,6 5. Toronto 19 9 10 47,4

Centrální divize:

1. Chicago 19 12 7 63,2 2. Milwaukee 19 11 8 57,9 3. Cleveland 19 9 10 47,4 4. Indiana 20 8 12 40,0 5. Detroit 18 4 14 22,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 19 12 7 63,2 2. Washington 18 11 7 61,1 3. Charlotte 20 12 8 60,0 4. Atlanta 19 10 9 52,6 5. Orlando 19 4 15 21,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 17 10 7 58,8 2. Memphis 18 9 9 50,0 3. San Antonio 17 4 13 23,5 4. New Orleans 20 4 16 20,0 5. Houston 18 2 16 11,1

Severozápadní divize:

1. Utah 18 12 6 66,7 2. Portland 19 10 9 52,6 3. Denver 18 9 9 50,0 Minnesota 18 9 9 50,0 5. Oklahoma City 18 6 12 33,3

Pacifická divize: