NBA truchlí, zemřel legendární komisionář Stern. Lize přinesl peníze i popularitu

Bývalý dlouholetý komisionář NBA David Stern necelé tři týdny po krvácení do mozku a akutní operaci zemřel, bylo mu 77 let. Zámořskou basketbalovou ligu vedl 30 let do února 2014, což bylo suverénně nejdelší období.

Stern byl v péči lékařů na klinice Mount Sinai West od 12. prosince, kdy zkolaboval v restauraci v rodném New Yorku. Od té doby byl jeho stav stále kritický. Podle vedení NBA zemřel dnes obklopen rodinou. Ligu vedl Stern v letech 1984 až 2014, pak jej vystřídal Adam Silver. "Každý člen rodiny NBA těží z Davidových vizí, štědrosti a inspirace," řekl dnes Silver při vyjádření hluboké soustrasti. Během Sternovy éry liga vzkvétala, mimo jiné do ní vstoupilo sedm nových klubů. Výrazně také vzrostly výnosy či platy hráčů. Stern dostal řadu ocenění a je také členem Síní slávy ve Springfieldu i FIBA ve Španělsku.