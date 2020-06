NBA se vrací. Soutěž dohraje 22 týmů v Orlandu, Satoranskému sezona skončila

Rada guvernérů NBA schválila restart sezony zámořské basketbalové ligy po koronavirové pauze za účasti 22 týmů v Orlandu.

Soutěž bude předběžně pokračovat od pátku 31. července pro třináct celků ze Západní konference a devět z Východní. Osm klubů zůstalo mimo hru, mezi nimi i Chicago s jediným českým hráčem v lize Tomášem Satoranským.

Plán komisionáře Adama Silvera dnes odsouhlasilo 29 z 30 majitelů klubů, podle médií byl proti pouze Portland. V pátek ještě musí návrh posvětit hráčská asociace.

"Schválení formátu restartu Radou guvernérů je nezbytný krok k obnovení sezony NBA," uvedl v prohlášení Silver.

"Přestože pandemie covidu-19 představuje obrovské výzvy, doufáme, že sezonu dokončíme bezpečným a zodpovědným způsobem za přísného protokolu, který momentálně dokončují zdravotní úředníci a experti," dodal.

Liga byla přerušena 11. března bezprostředně poté, co se případ nákazy koronaviru objevil u prvního hráče. Týmy v té době měly odehráno 63 až 67 zápasů, jistotu play off už v té době měly mistrovské Toronto, Boston, Milwaukee a v Západní konferenci Los Angeles Lakers.

Satoranský se v první sezoně po příchodu do Chicaga play off nedočká. Jeho tým k němu měl daleko, ve Východní konferenci patřila Bulls v době přerušení jedenáctá příčka s bilancí 22 výher a 43 porážek.

Jen o dvě vítězství víc měl na kontě bývalý tým českého rozehrávače Washington, který bude v Orlandu hrát jako tým s nejhorší dosavadní bilancí.

V sezoně budou pokračovat všechny týmy, které v době přerušení držely pozice pro play off, a pak ty, které od vyřazovacích bojů dělilo maximálně šest výher.

V Západní konferenci jsou to Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio a Phoenix, ve Východní konferenci toto kritérium splnili pouze Wizards.

Sezona skončila vedle Bulls také pro Atlantu, Cleveland, New York, vicemistrovské Golden State, Minnesotu, Detroit a Charlotte.

Sezona vyvrcholí v obřím sportovním komplexu areálu ESPN Wide World of Sports patřícímu společnosti Disney. Týmy by měly absolvovat ve svých areálech přípravné kempy od 30. června do 7. července a poté se přesunou do Orlanda.

V pokračující soutěži nejprve absolvují osm zápasů základní části o nasazení v play off. Prvních sedm v každé konferenci postoupí přímo, mužstva na osmé a deváté pozici se spolu utkají o zbývající místo v případě, že rozdíl mezi nimi bude větší než čtyři vítězství.

Výše umístěnému celku bude stačit jedna výhra, soupeř bude k postupu potřebovat zvítězit dvakrát. Následovat budou vyřazovací boje v klasickém formátu na čtyři vítězství ve všech kolech.

Přerušená sezona vyvrcholí nejpozději 12. října, na kdy je naplánováno případné rozhodující sedmé finále. O tři dny později se uskuteční draft, který měl původní termín 25. června. Start dalšího ročníku NBA byl předběžně schválen na 1. prosince.