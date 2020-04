Udivil ho "kokainový cirkus", vládl jako tyran. Startuje dokument o slavném Jordanovi

Startuje očekávaný dokument o nejslavnějším basketbalistovi historie. A jde do hloubky. Tak moc, že Michael Jordan nejdřív nechtěl, aby desetidílná série vznikla.

"Když to lidé uvidí, nejsem si jistý, jestli dokážou pochopit, proč jsem byl tak ostrý; proč jsem dělal věci, které jsem dělal," vysvětloval Jordan. Při prvním setkání s režisérem Jasonem Hehirem se k dokumentu neměl.

Bál se, jak na něj veřejnost zareaguje.

Nakonec monstrózní série nazvaná Poslední představení (v originále The Last Dance) vznikla. Hehir využil desítky tisíc hodin natočeného materiálu, vyzpovídal přes sto osobností včetně bývalých prezidentů Billa Clintona a Baracka Obamy.

Ačkoliv původně měl dokument americké stanice ESPN startovat až v červnu, vzhledem k pandemii koronaviru ho diváci uvidí už teď. Premiéru v Česku obstará v pondělí Netflix. Poslední část desetidílné série je naplánovaná zhruba na půlku května.

Snímek mapuje zlomovou sezonu NBA 1997/98, v níž Chicago Bulls získali šestý titul během sedmi let. Jordan, největší osobnost týmu i celé ligy, poté (podruhé) ukončil kariéru. Začala plánovaná přestavba, která klub na roky vyhnala z play off.

Slavná dynastie dopanovala.

Režisér Hehir nesleduje jen Jordana, ale také jeho parťáky - extravagantního bouřliváka Dennise Rodmana, legendárního Scottieho Pippena či současnou trenérskou hvězdu Stevea Kerra. Sportovní jízdu vydatně doplňují retrospektivní příběhy, které Jordanovu osobnost formovaly. Měl problémy s gamblerstvím, otřásla jím vražda otce…

Když do Chicaga v polovině 80. let přišel, žádná dynastie tam ještě nebyla.

Bulls naopak měli špatnou pověst. Zpravidla nehráli play off a charakterizoval je výsměšný popisek "pojízdný kokainový cirkus". Jordan poznal, že přezdívka sedí, hned jak přišel z univerzity coby 21letý novic. Stačila jedna návštěva hotelu před přípravným kláním.

"Snažil jsem se najít spoluhráče, takže jsem klepal na různé dveře, až se z jedněch ozvalo: 'Potichu, někdo je venku.' Pak slyším, jak se někdo hlubokým hlasem ptá: 'Kdo to je?' Já odpovídám: 'MJ.' A nato všichni: "V pohodě, to je jen nováček.' Otevřeli dveře, já vešel dovnitř za týmem. Něco takového jsem do té doby neviděl," líčí Jordan v dokumentu.

A pokračuje k podrobnostem: "Lajny kokainu, hráči kouřící trávu, holky… Takže jsem jako první věc řekl: 'Heleďte, já mizím.' Říkal jsem si, že když tam někdo vpadne, budu stejně vinný jako všichni ostatní v tom pokoji. Od té chvíle jsem byl v týmu víceméně sám."

Právě díky Jordanovi však mužstvo postupně získávalo novou tvář. Po třech letech konečně vyhrálo sérii play off, po šesti slavilo titul.

Slavný Američan nalajnoval vzestup bodovými explozemi a - jak snímek odhaluje - nebývalou tvrdostí vůči ostatním.

"Podívejte, výhry mají mají svoji cenu," vysvětloval před uvedením Posledního představení.

"A taky vůdcovství má svoji cenu," pokračoval. "Takže jsem šlapal po lidech, i když se jim to nelíbilo. Tohle právo jsem si vyloužil, protože ostatní nedělali věci, které jsem vydržel já. Jakmile jste se připojili k našemu týmu, museli jste dodržovat moje standardy. Nic jiného jsem nepřipouštěl. Pokud to znamenalo, že jsem někomu musel nakopat zadek, tak budiž. Ale zeptejte se mých spoluhráčů. Řeknou vám, že Michael Jordan po nich nikdy nechtěl něco, co sám nedělal."

"Až lidé tenhle dokument uvidí, řeknu si: 'Hmm, to nebyl moc příjemný chlapík. Možná to byl spíš tyran.' Můžete to takhle brát, ale proto jste nikdy nic nevyhráli," doplnil 57letý Jordan.