Mají nás za outsidery, ale jsme jako bratři. Schilb rok nehrál, v reprezentaci září

Nadšený ze svého výkonu i českého postupu do finále olympijské kvalifikace ve Victorii, byl po výhře nad Kanadou basketbalista Blake Schilb.

Sedmatřicetiletý rodák z Illinois, jenž přijal před sedmi lety české občanství, táhl 31 body tým Ronena Ginzburga k triumfu 103:101 po prodloužení. Jeho přínos byl o to sladší, že minulý rok kvůli pandemii koronaviru hrál jen s přáteli, zvažoval konec kariéry a do profesionálního basketbalu se vrátil až letos v dubnu. Češi v boji o Tokio vyzvou Řecko.

"Proti Kanadě to byl úžasný zápas ve skvělé atmosféře. Jsem rád, že se práce, kterou jsem podstoupil, vyplatila. V prvních dvou zápasech to ode mě nebylo dobré, ale trenér a spoluhráči mi stále věřili. Bylo to příjemné, když míč zase padal, kam měl," usmál se na tiskové konferenci Schilb.

Ten zároveň sklidil od vedle sedícího Ginzburga pochvalu a trenér národního týmu na Schilbovu adresu pronesl, že šlo o jeden z jeho nejlepších výkonů v kariéře. "Když jsem po něm sáhl, možná byl někdo překvapený, protože rok nehrál. Já mu ale věřil a jsem za něj rád, že se mu to povedlo," řekl Ginzburg.

Poté, co vloni Schilbovi skončila v Remeši smlouva, vrátil se do USA, kde se věnoval podnikání, trávil čas s rodinou a v kondici se držel individuálními tréninky. Dvakrát týdně si chodil zahrát v nižší lize s přáteli či bývalými basketbalisty a zvažoval konec kariéry. Nakonec v něm ale podle něj "zvítězila nátura hráče."

V dubnu se tak připojil k týmu USK Praha, za níž hrál českou ligu a připravil se na olympijskou kvalifikaci. "Šli jsme krok po kroku, až jsme nakonec tady," řekl Schilb.

Zkušený střelec pak své kanadské protivníky, z nichž hned osm z nich hraje v NBA, zaskočil. Minul jen osm z 19 pokusů a dal sedm tříbodových tref. "Od začátku nám to padalo a uvědomili si, že s nimi můžeme hrát. Našli jsme správný rytmus a pochopili, že můžeme hrát s kýmkoliv. I když mi třeba některé střely nevyšly, ostatní mi dál věřili a to mě povzbudilo," netajil se.

"Lidé nás často pasují na outsidera, a i když měla Kanada skvělou soupisku a byla celý zápas i v prodloužení silná, my jsme bojovníci. To je naše mentalita. Každý z nás je připraven tomu druhému pomoci, hrajeme jako bratři a můžeme spolu vyzvat kohokoliv," pronesl Schilb.

V závěru prodloužení pak vítězství strhl na českou stranu trefou 1,8 vteřiny před koncem Tomáš Satoranský. "Znám Satyho už jako teenagera, takže vidět jeho vývoj v současného hráče a osobnost je úžasné. Je to skvělý lídr a kapitán. Dodává nám energii a máme štěstí, že ho máme," řekl Schilb.

"Ta jeho střela na konci byla prostě neskutečná. Je to jako když sledujete film, ale víte, že tohle je realita. Byl to skvělý moment pro náš národní tým a nemůžu být víc hrdý, že jsem toho mohl být součástí," pronesl Schilb.

Od úspěšné kvalifikace na OH v Tokiu tak nyní dělí český výběr už jen jeden zápas, a to proti Řecku. S ním se utkají v noci na pondělí od 1:05 SELČ. "Budu se ale opakovat. Jsme týmem bojovníků, pokusíme se odpočinout a odevzdáme zase maximum," dodal Schilb.