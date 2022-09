Končíme se vztyčenou hlavou, prohlásil po vyřazení z ME "profesor" Veselý

Čeští basketbalisté se s mistrovstvím Evropy rozloučili už v osmifinále. Pivot Jan Veselý to ale za neúspěch nepovažuje.

Sváděl v obraně spoustu soubojů s hvězdou NBA Giannisem Antetokouonpem a ještě k tomu byl pivot Jan Veselý s 21 body nejlepším střelcem českých basketbalistů v osmifinále mistrovství Evropy v Berlíně při nedělní porážce s Řeckem (88:94). Letní posilu Barcelony z Fenerbahce Istanbul mrzelo brzké vyřazení na startu play off a konečné 16. místo, ale tým podle něj do začátku turnaje doma v Praze hodně poznamenalo zranění kotníku jeho nového klubového spoluhráče Tomáše Satoranského.

"Bolí to, to je samozřejmé. Ale pro nás byl cíl postoupit ze skupiny. Snažili jsme se o to, aby to bylo z co nejlepšího místa. To se nám bohužel nepovedlo kvůli problémům, co jsme měli. Saty dva týdny před EuroBasketem netrénoval, v prvním zápase proti Polsku do toho šel po hlavě a nevyšlo to nám všem, jak jsme si představovali. Ale postup je postup. A tady v Berlíně jsme nechali všechno a ukázali, že jsme sem nejeli zbytečně," řekl Veselý, který byl s časem 32:31 minuty nejvytíženějším českým hráčem v osmifinále.

"Kdybychom byli zdraví, byli bychom v úplně jiné pozici. Saty by se hned chytil, nepřemýšlel by nad kotníkem a takové věci. Nemůžeme přemýšlet nad tím, co bylo. Ale můžeme odcházet se vztyčenou hlavou a být rádi za výkon, který jsme proti Řekům předvedli," prohlásil.

Za první polovinu utkání dal Antetokounmpo jen čtyři body. "Zkoušeli jsme ho přinutit, aby si bral těžké střely, v kterých se necítí komfortně. Ale ve druhém poločase už začal chodit do dolního postavení, začal víc přihrávat. Dostal se do pohody a pak se rozjel," prohlásil na adresu hvězdy Milwaukee, která zakončila zápas s bilancí 27 bodů, 10 doskoků a pět asistencí.

"Je nemožné Giannise úplně zastavit, i když se nám to poločas dařilo. Ale nakonec našel cestu. Už to není žádný junior, ale zkušený hráč, dvojnásobný MVP NBA. A ukázal svoji kvalitu. Nakonec přišel na to, jak se vypořádat s naší strategií, kdy jsme při jeho obraně hodně riskovali. Na začátku čtvrté čtvrtiny jsme udělali nějaké chyby, ale s tím jsem úplně OK. Jsem moc spokojený s naším výkonem," řekl Veselý.

V závěru se vyfauloval při zastavování Antetokounmpa, předtím necelé čtyři minuty před koncem byl ze hry také Patrik Auda. "Bylo to všechno na hraně. Něco mu mohli písknout jako útočné fauly, jindy jsem tam byl zase pozdě. Bohužel ukázal kvalitu. Ale na rozhodčí si nebudu stěžovat," uvedl Veselý.

Řecko po osmifinálovém vyřazení Srbska zůstalo na turnaji jediným týmem bez porážky a v úterý narazí na domácí Německo. "Mají širší lavičku, víc zkušeností jak z NBA, tak z Euroligy, což nám chybí. Ale i tak jsme je přinutili k jejich nejlepšímu výkonu a ukázali jsme dalším týmům, jak na ně hrát. Myslím, že to teď nebudou mít lehký," konstatoval Veselý.

S průměrem 15,8 bodu na zápas byl nejlepším českým střelcem na turnaji. "Myslím, že se mi turnaj povedl v některých chvílích. Každý turnaj byl jiný. V roce 2013 jsem byl mladý, to jsme hráli všechno na lítačku nahoru dolů. Smeče, náhozy na alley oopy a tak dále. Teď už to bylo na profesora, hrát to trošku na jistotu. Je mi 32 let, každý herně roste," podotkl.

Nejlepší český basketbalista uplynulé sezony zatím nechtěl spekulovat o své reprezentační budoucnosti. "Nevím, vážně. Další EuroBasket je daleko, uvidíme. Nerad bych to říkal hned teď. Dám tomu šanci, to se všechno ještě vyvrbí," prohlásil Veselý.

Na minulém ME vypadli Češi už ve skupině a skončili dvacátí. Po historickém 6. místě na mistrovství světa 2019 v Číně, kde Veselý chyběl kvůli zranění kolena, a loňském postupu na olympijské hry a 9. příčce v Tokiu, měl se svou silnou generací vysoké ambice. "Ano, kdybychom byli všichni zdraví, možná bychom šli ze skupiny ze druhého místa. Ale bohužel, co se dá dělat. To jsou zase kdyby. Nestěžuju si, jsme rádi, že jsme to urvali alespoň takhle," uvedl Veselý.