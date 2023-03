Jsem trošku zpocená, ale nervy musí být, prohlásila trenérka Pražanek po postupu

Po jednoznačné úvodní domácí výhře a následné porážce ve Španělsku čekala trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková ve třetím rozhodujícím utkání se španělskou Salamancou náročnou bitvu a nakonec mohla ve středu večer po výhře 74:66 slavit šestý postup do Final Four v klubové historii.

"Jsem trošku zpocená. Když se hraje o Final Four, tak musejí být nervy. Bylo mi jasné, že to nebude o dvacet. Věděly jsme, že budou hrát agresivně, ale už jsme na to byly víc nachystané než v Salamance," řekla Hejková a důležitost podle ní byla cítit především v den zápasu.

"Myslím, že to nebylo nějaké hrozivé, problém s psychikou byl až dnes, protože to byl rozhodující zápas a každá si to uvědomovala. Po pátečním zápase jsme byly nešťastné, jak to dopadlo, ale nebylo to tak, že bychom si za to dávaly mašli," uvedla Hejková.

Její tým už v první čtvrtině získal sérii 12 bodů vedení 23:12, ale stejnou šňůrou odpověděla Salamanca. "Bez chyb se hrát nedá, měly jsme problém, že nám začaly série faulů a musely jsme střídat, trošku se narušila kompaktnost týmu. Je jasné, že v takovém zápase se Salamanca nevzdá, je to tým, který hraje do poslední minuty. Zvládly jsme i tyto nepříjemné chvíle," podotkl Hejková.

Už ve 24. minutě musela se čtyřmi osobními chybami šetřit na lavičce oporu Brionnu Jonesovu, ale nahradila ji Temi Fágbénléová, která se zaskvěla stoprocentní střelbou se šesti úspěšnými pokusy, z toho dvěma za tři body.

"Bylo to velmi důležité, protože v tom okamžiku, kdy měla Jonesová hodně faulů, tak to byl problém. Další z vysokých hráček byla Veronika Šípová, která naposledy hrála v Eurolize ani nevím kdy a je po zranění. Ani v české lize toho moc neodehrála. Varianta, že by na čtyřce hrála Vukosavljevičová se moc nedařila, protože měla taky hodně faulů. Ale zvládly jsme zápas, i když jsme hrály tři malé, což je výborné a máme další variantu," podotkla Hejková.

Příležitost po doléčení zranění dostal od konce třetí čtvrtiny také slovenská rozehrávačka Barbora Wrzesiňski, které nejdříve v oddechovém čase Hejková 61 sekund před koncem vyčinila za neubráněný trojkový pokus Maite Cazorla, ale vzápětí pojistila náskok 71:64.

"Ještě minutu předtím jsem ji upozorňovala, že má střelkyni a že od ní nebude odstupovat, ale ona odstoupila, tak samozřejmě dostala svoje. Ale vrátila to dvojkou na opačné straně a bylo důležité, že v útoku nedělala fatální chyby," prohlásila Hejková.

Tradiční hlavní oporu Alyssu Thomasovou a její double double s 20 body a 10 doskoky doplnila s 19 body Teja Oblaková. "Je to kapitánka, tak musí velet, pokud chceme postoupit do Final Four. Ona se netajila tím, že má vysoké ambice pro tuto euroligovou sezonu a v tom nejdůležitějším zápase hrála výborně," pochválila ji Hejková.

Její tým splnil základní předsezónní cíl postup na Final Four. "Vážím si to, protože celou první část sezony jsme hrály v úzké rotaci s málo hráčkami. Ale bohužel i teď na konci se budeme muset vrátit do podobné situace, protože s Condeovou to nevypadá dobře a Voráčková je čtyři až šest týdnů mimo. Co nám sedělo nejvíc se čtyřmi vysokými hráčkami, to určitě nebudeme moct hrát," podotkla.

V semifinále 16. dubna narazí její tým na turecký Mercin. "Bude to těžký soupeř, protože v poslední době hraje ve velmi dobré formě. Ale každý zápas je jiný, momentálně se budeme snažit, aby se nějaké hráčky uzdravily. A když se to nepovede, tak se na to budeme muset připravit takticky trošku jinak," prohlásila Hejková.

Druhou dvojici tvoří Fenerbahce Istanbul s italským Schiem a v příštích dnech se rozhodne, kde se po loňském vyvrcholení v Istanbulu, turnaj uskuteční letos. Zatím není jisté, jestli se o něj bude ucházet USK. "Ještě jsme se o tom nebavili. Nejdůležitější byl postup, až teď se budeme bavit, jestli do toho půjdeme, nebo ne," dodala Hejková.