Je to jako pohádka, raduje se Satoranský. Ale do Tokia si nejedeme jen pro fotku

Splněný dětský sen si vychutnává dočasný kapitán a hlavní lídr české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský po postupu na olympijské hry v Tokiu.

Devětadvacetiletý rozehrávač Chicaga o účasti pod pěti kruhy toužil jako kluk ještě více než po působení v NBA a je pyšný na tým, který v kanadské Victorii první účast samostatné české reprezentace vybojoval. Naposledy byl na olympiádě mužský basketbalový národní tým v roce 1980 v Moskvě ještě jako Československo.

"Ještě si to úplně neuvědomuju. Je to jako pohádka. Hodně emoční vítězství," řekl Satoranský, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. S průměrem 16 bodů i 5,5 asistencí na zápas kraloval výběru trenéra Ronena Ginzburga. "Vůbec není důležité, jak jsem hrál individuálně. Je to samozřejmě příjemné ocenění, ale my jsme se dostali na olympiádu. To je úžasné," dodal.

Satoranský táhl tým za úspěchem podobně jako za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně v roce 2019. "Je těžké popsat slovy naše pocity, které jsme prožívali v šatně. Dostat se na olympiádu byl můj největší sen už od doby, kdy jsem byl dítě. Ještě větší než NBA," uvedl Satoranský, který se do nejlepší soutěže světa před pěti let v dresu Washingtonu dostal do NBA jako historicky čtvrtý Čech po Jiřím Zídkovi mladším, Jiřím Welschovi a Janu Veselém.

"Byl jsme velkým fanouškem olympijských her. Znamená to strašně moc tam jet a reprezentovat svou zemi. Ani v nejdivočejších snech jsme si nepředstavoval, že pojedu na olympiádu s basketbalem. Znamená to pro nás strašně moc. Jsem strašně pyšný na tým, co předvedl," prohlásil Satoranský.

Do finále s Řeckem Češi nastoupili hned druhý den po souboji s Kanadou, kterou po strhující bitvě zdolali díky koši Satoranského 1,8 sekundy před koncem 103:101 po prodloužení. "Byl jsem dnes trochu unavený a doufal jsem, že najdu nějakou energii během zápasu. Jan Veselý byl motivátor a hráč, který nás nastartoval. Když Srbsko prohrálo s Itálií, byl strašně namotivovaný, že se chce dostat taky na olympiádu," ocenil Satoranský Veselého, který se šesti body podílel na úvodním vedení 8:2.

"On začal s obrovskou energií a ten zápas nasměroval pro nás. Všichni k tomu přidali. Ondra Balvín, Patrik Auda, ale i celá naše lavička se na tom vítězství strašně moc podíleli. Před turnajem nás opět všichni podceňovali. Měli jsme spolu málo tréninků. Hodně lidí se připojilo až před turnajem. Je to neuvěřitelný úspěch, co se nám tady podařilo," doplnil Satoranský, který tým doplnil až v Kanadě a do pětice přípravných zápasů nestihl zasáhnout ani Veselý z Fenerbahce Istanbul a Jaromír Bohačík ze Štrasburku.

Mrzelo jej, že kvůli zranění přišli o turnaji kapitán Vojtěch Hruban a Martin Kříž a z úspěšného týmu Číny chyběl i po konci reprezentační kariéry Pavel Pumprla. "Toto vítězství patří také jim. Je mi líto, že tady s námi nebyli. Byli klíčoví pro úspěch (na mistrovství světa) v roce 2019 i v předešlých letech," prohlásil Satoranský.

Podobný úspěch by si podle něj zasloužili i hráči, s kterými v reprezentaci začínal. "Jsem trošku smutný, že se to nepovedlo takovým hráčům jako je Jiří Welsch, Luboš Bartoň, Petr Benda. kteří to nastartovali. K nim jsme přišli já, Jan (Veselý), Vojta (Hruban) a byla tam skvělá chemie jich s námi mladými. Znamenalo to pro nás strašně moc. Jsem si jistý, že teď slaví, ale člověka mrzí, že se toho taky nedočkali," uvedl.

"Všichni tihle začali budovat tento úspěch. Velký dík patří i jim a celému českému basketbalu. I fanouškům, kteří nám nepřestali věřit. V reprezentaci, když jsou hráči dlouho spolu, hrají konzistentně a mají za sebou různé turnaje, tak se dokáží vyrovnat s různými situacemi. Jsme spolu od Eurobasketu 2013 a měli jsme dobré mistrovství světa v roce 2019 a teď jsme si splnili sen," podotkl Satoranský.

Turnaj začali Češi porážkou s Tureckem, ale postup ze skupiny jim zajistila výhra nad Uruguayí a v play off pak uspěli s Kanadou i Řeckem. "Každý zápas jsme se zlepšovali. Hodně nás ovlivnilo, že jsme měli málo společných tréninků, ale věřili jsme v náš tým, jsme spolu dlouhou dobu," řekl Satoranský.

"Jak jsme se zlepšovali, tak jsme měli i dávku štěstí jako poslední minutu proti Uruguayi a proti Kanadě podobně. Štěstí se ale někdy přikloní k týmu, který chce víc a víc tomu obětuje. To jsme dělali, bojovali jsme ze všech sil. Dnes jsme celý zápas kontrovali. Respektujeme Řecko, ale energie byla na naší straně a dokázali jsme vyhrát," podotkl Satoranský.

Na olympijských hrách se Češi mohou těšit v neděli 25. července na úvodní duelu s Íránem, o tři dny později narazí na Francii a v sobotu 31. července na obhájce zlata z minulých tří olympijských turnajů USA. "Nepojdeme se tam jen s nimi jen vyfotit, každý bude chtít převést, co umí a bude skvělé si zahrát proti takovým hráčům," těšil se Satoranský na další souboj s Američany od MS v Číně.