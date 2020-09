James dovedl do finále NBA už třetí klub. Lakers si ho zahrají po deseti letech

Basketbalisté Los Angeles Lakers po deseti letech zásluhou LeBrona Jamese postoupili do finále NBA. Sérii s Denverem završili vítězstvím v pátém utkání 117:107.

James k tomu přispěl dalším triple doublem za 38 bodů, 16 doskoků, 10 asistencí a titul může získat již se třetím klubem. V letech 2012 a 2013 dovedl na vrchol Miami, před čtyřmi lety Cleveland.

"Král James" se stal čtvrtým hráčem v historii, který do finále postoupil už podesáté. Předtím se to povedlo jen Kareemu Abdulu-Jabbarovi, Samu Jonesovi a Billu Russellovi, který bojoval o titul dvanáctkrát. Soupeřem Lakers bude buď Miami, nebo Boston. Tým Heat vede 3:2 na zápasy a rozhodnout může již dnes.

Denver už v letošním play off otočil dvě série, v nichž prohrával 1:3. A snažil se o to i proti Lakers. Ti sice vedli většinu zápasu a nejvíce o 16 bodů, ale čtyři a půl minuty před koncem byl rozdíl pouhé čtyři body.

Pak dal důležitou trojku Danny Green a vzápětí ukázal svou sílu James, který byl nezastavitelný při nájezdech a devíti body v řadě o výhře Lakers rozhodl. Ve vyřazovacích bojích této sezony zaznamenal triple double počtvrté, což se v historii Lakers povedlo jen Magicu Johnsonovi. Navíc žádný jiný hráč starší 35 let tolik triple doublů nenasbíral.

"Jsem extrémně hrdý na to, že jsem součástí Lakers, a že jsem je dostal tam, kam patří. Budeme ve finále, o to nám celou sezonu šlo. Ale tím pro mě práce nekončí," prohlásil James. Lakers jsou ve finále podvaatřicáté a mohou získat sedmnáctý titul, čímž by vyrovnali rekord Bostonu.

Jamesovi opět vydatně pomáhal Anthony Davis, který zaznamenal 27 bodů. "Bojovali jsme o to celou sezonu. Je to skvělý pocit, ale všichni víme, že potřebujeme ještě další čtyři vítězství," uvedl Davis.

Basketbalistům Denveru, kteří měli v nohách o čtyři zápasy v play off víc než Lakers, už chyběly síly na další obrat. Nikola Jokič s Jeramim Gerantem zaznamenali 20 bodů, Jamal Murray, jenž táhl tým celé play off neuvěřitelnými výkony, zůstal i kvůli bolestem nohy na 19 bodech.

"Sice jsme to do finále nedotáhli, ale dojít až sem a překvapit tolik lidí byl dobrý pocit. Do příští sezony se pokusíme vrátit ještě silnější," řekl Murray. "Bohužel jsme dnes hráli proti chlápkovi, pro kterého jsou takové zápasy rutinou a dnes prokázal svou sílu," ocenil trenér Denveru Michael Malone Jamesův výkon.

Stejně mluvil trenér Lakers. "Nevím, jestli jsem byl někdy svědkem toho, že by jeden hráč takovým způsobem převzal zápas pod svou kontrolu jako LeBron dnes," prohlásil Frank Vogel.

Play off NBA v Orlandu:

Finále Západní konference - 5. zápas:

LA Lakers - Denver 117:107 (konečný stav série 4:1).