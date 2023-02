Děsí mě, když říkají, že jsem byl nejlepší, tvrdil Jordan. K jubileu daroval miliony

Přestože se v historii basketbalu objevila dlouhá řada hvězd, za tu nejzářivější je všeobecně považován Američan Michael Jordan. Mnozí ho pasují i na nejlepšího sportovce všech dob. Jedna z největších sportovních ikon dnes slaví šedesáté narozeniny.

Hráč s číslem 23 (později i 45) na dresu dovedl v 90. letech tým Chicago Bulls k šesti triumfům v NBA, kromě toho vlastní i dvě zlaté olympijské medaile. Během 15 sezon byl pětkrát vyhlášen nejužitečnějším hráčem, desetkrát se stal králem střelců a čtrnáctkrát byl vybrán do Utkání hvězd.

S milovanou hrou se držitel mnoha rekordů NBA loučil celkem třikrát. Poprvé v roce 1993, kdy ho k rok a půl dlouhé pauze přiměla únava a poslední kapkou pak bylo loupežné přepadení, při němž přišel o život jeho otec James.

Druhý odchod oznámil po zisku dalších tří titulů v lednu 1999.

Za rok se stal spolumajitelem a zároveň sportovním ředitelem klubu Washington Wizards. V jeho dresu se pak v říjnu 2001 na dvě sezony naposledy vrátil na palubovku s vysokými koši.

"Lidé říkají, že jsem byl ten nejlepší, kdo kdy tuhle hru hrál. Trochu mě to děsí. Nikdy jsem nehrál proti Jerrymu Westovi, nikdy proti Elginu Baylorovi, nikdy proti Wiltu Chamberlainovi. Ano, líbilo by se mi to, ale říct, že jsem nejlepší, to nemohu rozhodnout já," prohlásil historicky nejlepší střelec soutěže podle průměru bodů na zápas poté, co byl v roce 2009 uveden do Síně slávy NBA.

"Je to nejlepší basketbalista, kterého jsme kdy mohli vidět. Mike to dokazoval na hřišti i mimo něj. Když vidíte číslo 23, tak vás napadne Michael Jordan. Když vidíte hráče plachtit vzduchem, myslíte na Michaela Jordana. Stejné to je i s rozhodujícími koši," složil svému vzoru poklonu slavný LeBron James, jenž se na důkaz úcty k němu vzdal čísla 23.

Rodák z Brooklynu Jordan sváděl své první basketbalové bitvy se starším bratrem Larrym na plácku za domem. Ke hvězdné kariéře se odrazil v univerzitním týmu Severní Karolíny, kde ve své premiérové sezoně zajistil finálovou trefou týmu vítězství v celém šampionátu. V roce 1984 si šikovné křídlo vybralo jako trojku v draftu Chicago, čímž udělalo nejlepší volbu v historii klubu.

Z všestranně vybaveného hráče se záhy stala ikona NBA, kterou kvůli jeho artistickým kouskům zbožňovali i fanoušci soupeře. Svoje mistrovství předvedl "Air" Jordan i na dvou olympiádách - v roce 1984 v Los Angeles přispěl ke zlatu jako nadějný hráč z univerzitní ligy, o osm let později v Barceloně jako hlavní hvězda amerického Dream Teamu.

Během své první přestávky zkoušel "Božský Michael" štěstí v baseballovém týmu MLB Chicago White Sox, avšak zůstalo jen u několika utkání ve farmářském celku.

Díky pohádkovému platu i příjmům z reklam si mohl dovolit utrácet miliony dolarů za rychlá auta či hazardní hry, zahrál si i ve filmu Space Jam.

Jeden z nejbohatších sportovců historie s majetkem zhruba 1,7 miliardy dolarů vlastní klub NBA Charlotte Hornets, má též svůj tým v automobilovém seriálu NASCAR.

"Zažil jsem tolik velkých úspěchů, tolik povedených akcí, vítězných košů," vzpomínal na svou kariéru otec synů Jeffreyho a Marcuse a dcery Jasmine. S druhou manželkou, o 16 let mladší modelkou kubánského původu Yvette Prietovou, má Jordan dvojčata Victorii a Ysabel.

Šedesáté narozeniny se rozhodl oslavit tím, že věnoval nadaci Make-A-Wish 10 milionů dolarů. Větší příspěvek od jednotlivce organizace pomáhající po celém světě plnit přání nemocným dětem ještě nikdy za 43 let své existence nedostala.

"Posledních 34 let mi bylo velkou ctí, že jsem mohl spolupracovat s Make-A-Wish a pomáhat přinést úsměv a radost tolika dětem," uvedl Jordan v oficiálním prohlášení. "Být svědkem jejich síly a odolnosti v těžkých chvílích jejich životů bylo opravdovou inspirací," dodal.

Jordan s nadací Make-A-Wish spolupracuje od roku 1989. Nyní doufá, že jeho rozhodnutí oslavit narozeniny charitativním darem inspiruje i další a pomohou tak dětem, které na splnění svých snů stále čekají.

"Nedokážu si představit lepší narozeninový dárek než to, že mě budou další lidé následovat v podpoře Make-A-Wish, aby mohlo každé dítě zažít to kouzlo, když se mu splní přání," vylíčil.