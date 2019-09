Další basketbalová senzace? Šance existuje. Australany je třeba utahat, říká Vyoral

Před čtyřiatřiceti lety se podílel na posledním velkém úspěchu českého, respektive československého basketbalu, na stříbrné medaili z ME ve Stuttgartu. Další senzační cestu na šampionátu v Číně nyní absolvuje jeho syn Tomáš. "Kluci už teď dokázali nemožné," říká před klíčovou bitvou s Austrálií Vladimír Vyoral, muž, který v národním týmu odehrál 139 zápasů.

Co říkáte senzační jízdě českých basketbalistů?

Připomíná mi to naši cestu mistrovstvím Evropy v roce 1985, která skončila stříbrem. Tehdy to také byla jedna velká euforie, také si tenkrát všechno sedlo. Kluci mě překvapili i s ohledem na to, že týmu chybí Honza Veselý, na němž měla být naše hra z části postavená. Příležitost nicméně dostali Ondra Balvín nebo Patrik Auda a rozhodně nezklamali.

Čím to, že Češi na MS v Číně dokážou vzdorovat nejlepším světovým týmům?

Hrají výbornou obranu, k čemuž jim pomáhá vysoká základní sestava. V defenzivě si můžou hodně vypomoct, jsou na tom výborně při doskocích. Svou roli hraje i regenerace: když vyhráváte, únava se odbourává, než když máte hlavy dole a ještě k tomu musíte třeba cestovat.

Součástí týmu je i váš syn Tomáš, který naskakuje do zápasů na pozici rozehrávače. Myslíte, že už překonal vaše stříbro ze Stuttgartu?

Určitě, já na mistrovství světa nikdy nebyl, hodnota šampionátu je úplně někde jinde než u mistrovství Evropy. Nechci ale dnešní výkony srovnávat s naší érou, basketbal se za ta léta ohromně posunul. Tehdy hrálo top basket dvanáct družstev, dneska je jich třicet. A to ještě v Číně chybějí třeba Slovinci nebo Chorvati.

Jste s Tomášem v každodenním kontaktu?

No jasně, píšeme si přes WhatsApp. Atmosféru si samozřejmě užívá, zároveň už se taky těší domů, kluci jsou v Asii i s přípravou tři týdny, už je to pro ně taky dlouhé.

Ve čtvrtfinále čeká českou reprezentaci Austrálie, která na MS vyhrála všech pět zápasů. Myslíte si, že mají Češi šanci na další senzaci?

Myslím, že ano. Soupeř už taky nemá nejmladší hráče, ale zase jich má víc do rotace. Možná by na ně mohl platit tempo basket založený na rychlých protiútocích, budou mít problémy se vracet. Prostě je dostat do fyzické nepohody. Otázka je, jak se nám bude dařit obrana, a pak přechod do útoku v momentě, když se podaří doskočit balon.

Kluci proti Řekům konečně narazili na tým, který velmi dobře bránil a měli velký problém se do zápasu dostat. V každém případě můžou hrát uvolněně, už teď dokázali nemožné. A jak říkal Pavel Pumprla, nemožné nikdy není možné. Bude to o jednom zápase.

Působíte jako basketbalový trenér. Vnímáte kolem sebe basketbalovou mánii, která se strhla díky národnímu týmu?

Pevně věřím, že úspěchy reprezentace povedou k tomu, že o basket projeví zájem víc dětí. Před třiceti, čtyřiceti lety byl basketbal třetí až šestý nejpopulárnější sport, dnes tomu tak zdaleka není, předskakuje ho florbal a další podobné, módní sporty. Mistrovství světa je ohromnou propagací basketbalu a velký podíl na tom má i Česká televize, která přenosy vysílá.