Curry řídil monstrózní obrat Golden State, Chicago bez Satoranského padlo v koncovce

Basketbalisté Golden State oplatili Los Angeles Clippers dva dny starou porážku a zvítězili nad jedním z favoritů NBA 115:105. Warriors prohrávali už o 22 bodů, ale zápas otočili hlavně zásluhou Stephena Curryho, autora 38 bodů a 11 asistencí.

Teprve druhou výhru v sezoně získalo Toronto, ovšem ve velkém stylu - díky vítězství 144:123 nad Sacramentem zaznamenalo nejvíce nastřílených bodů v utkání základní části v klubové historii. Klubový rekord vytvořil i Utah v podobě 25 trojek, jimiž vybojoval výhru 131:118 nad Milwaukee.

Clippers vedli nad Warriors po většinu zápasu a ještě tři minuty před koncem třetí čtvrtiny měli náskok 22 bodů. Jenže pak zcela vypadli z role a Golden State šňůrou 24:2 vyrovnalo. Curry během této šňůry dal 13 bodů, tedy stejně jako za celý předchozí zápas s Clippers. Celkem trefil devět trojek. Zaskočení Clippers už neměli odpověď a Warriors dotáhli zápas k vítězství.

"Tohle je prostě Steph. Takové věci předvádí už mnoho let, a proto byl dvakrát zvolen nejužitečnějším hráčem sezony. Většinou, když se mu jeden zápas nepovede, v tom dalším ukáže, co v něm je," řekl trenér Golden State Steve Kerr.

Obhájci titulu Los Angeles Lakers zvítězili i bez odpočívajícího Anthonyho Davise nad Chicagem, které udolali až v koncovce 117:115. Chicagu stále chyběl český reprezentant Tomáš Satoranský. Za Lakers měl LeBron James 28 bodů, sedm doskoků a sedm asistencí. Poražené táhl 38 body Zach LaVine, ale čtyři vteřiny před koncem minul potenciální vítěznou střelu.

Toronto, šampion z roku 2019, se dosud trápilo a ze sedmi zápasů mělo jedinou výhru. Proti Sacramentu však Raptors ukázali, co v nich je. Vstup do zápasu jim sice nevyšel a prohrávali už v první čtvrtině o 19 bodů, ale pak se nadechli k ofenzivnímu představení. Celkem trefili 20 trojek a 144 nastřílenými body překonali klubové maximum v zápasech základní části. Dosud měli nejvíce 140 bodů. Pouze v loňském zápase s Brooklynem dokázali dát ještě více bodů (150), to však šlo o utkání play off.

Fred Van Vleet dal 34 bodů, Pascal Siakam zaznamenal 17 bodů, 11 asistencí a devět doskoků.

Milwaukee neuspělo po sérii tří výher, když nedokázalo zastavit střelbu z dálky Utahu. Basketbalisté Jazz proměnili 25 z 53 trojkových pokusů a stali se prvním týmem v historii, který měl v jednom utkání hned pět hráčů s alespoň čtyřmi úspěšnými trojkami. Postarali se o to Jordan Clarkson, Mike Conley, Bojan Bogdanovič, Royce O'Neale a Donovan Mitchell, jenž byl s 32 body nejlepším střelcem týmu. Bucks nepomohlo odvrátit první domácí porážku v sezoně ani 35 bodů Janise Adetokunba.

"Pro nás je typická vyrovnanost týmu. To je naše síla. Máme hodně hráčů, kteří jsou schopni proměňovat takové střely. Chceme po hráčích, aby stříleli za tři body a dnes jim to vycházelo skvěle," těšilo trenéra Jazz Quina Snydera.

Nejlepší střelecký výkon dne předvedl Caris LeVert, který 43 body zastoupil absentující hvězdy Brooklynu Kyrieho Irvinga a Kevina Duranta, ale prohru 110:115 s Memphisem neodvrátil. Stejně tak Bradley Beal, jehož 41 bodů nepomohlo trápícímu se Washingtonu v utkání s Bostonem, který zvítězil 116:107.

NBA:

Boston - Washington 116:107, Detroit - Phoenix 110:105 po prodl., Golden State - LA Clippers 115:105, Houston - Orlando 132:90, LA Lakers - Chicago 117:115, Memphis - Brooklyn 115:110, Milwaukee - Utah 118:131, New Orleans - Charlotte 110:118, New York - Oklahoma City 89:101, Sacramento - Toronto 123:144.