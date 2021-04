Chicago se Satoranským bojuje o život, pomohlo si výhrou v Bostonu. Čech dal tři body

Basketbalisté Chicaga v NBA vyhráli 102:96 v Bostonu a připsali si cennou výhru v boji o play off. Český reprezentant Tomáš Satoranský odehrál přes 18 a půl minuty a k výhře přispěl třemi body, třemi doskoky a čtyřmi asistencemi.

Bulls, kteří opět nastoupili bez Zacha LaVina, jenž je mimo hru kvůli opatřením proti šíření koroanviru, vyhráli po pětizápasové sérii porážek druhý zápas za sebou. Výrazně se dařilo Nikolu Vučevičovi - černohorský pivot si připsal 29 bodů včetně tří trojek a devět doskočených míčů.

Coby White přidal 19 bodů a sedm asistencí, po 13 bodech nastříleli Thaddeus Young a Garrett Temple. "V podstatě bojujeme o naše životy, rozhoduje každý detail, každá odehraná akce. Kluci ale bojují tvrdě, a to se mi líbí," prohlásil Temple.

Bostonu, jenž nastoupil z různých důvodů bez Kemby Walkera, Marcuse Smarta či Evana Fourniera, nestačilo 23 bodů Jaylena Browna či triple double Jaysona Tatuma za 14 bodů, 13 doskočených míčů a 10 asistencí. Tatum je ve 23 letech druhým nejmladším hráčem historie klubu, jemuž se to podařilo.

Chicago se díky triumfu, jenž přerušil šestizápasovou vítěznou sérii Celtics, drží s bilancí 24-33 na desáté pozici - poslední, která zajišťuje účast alespoň v předkole play off. Stejně je na tom jedenáctý Washington, o jednu porážku více má dvanácté Toronto. Boston je v konferenci pátý a stejně jako šestý New York nasbíral 31 výher a 27 proher.

Hvězdou večera se stal Stephen Curry, který 49 body včetně 10 trojek pomohl Golden State k výhře 107:96 v Philadelphii. Trefil 14 z 28 střel z pole včetně 10 ze 17 trojek a přidal pět asistencí. Popáté v měsíci nastřílel alespoň 40 bodů, čímž překonal rekord Michaela Jordana a Kobeho Bryanta.

Curry navíc pojedenácté v řadě nastřádal alespoň 30 bodů, což v dresu Warriors naposledy dokázal legendární pivot Wilt Chamberlain v roce 1964. "Stephova hra je umění. Je nádherné ho sledovat, když víte, že to, co on, nedokázal nikdo další v historii," chválil svého svěřence trenér Steve Kerr.

Warriors dokázali využít absence Bena Simmonse a Tobiase Harrise v dresu soupeře a vedle Curryho tak téměř zapadl výkon Joela Embiida, jenž si připsal 28 bodů, 13 doskoků a osm přihrávek. Golden State zůstává po šesté výhře z posledních deseti klání na devátém místě západu s bilancí 29-29.

Skvělý výkon předvedl i Nikola Jokič, jenž pomohl Denveru k triumfu 139:137 po druhém prodloužení proti Memphisu. Srbský pivot nasbíral 47 bodů, 15 doskoků a osm asistencí a navíc trefil 42 sekund před koncem trojku, po které se Nuggets dostali definitivně do vedení.

Jokič si připsal alespoň 45+15+8 jako první od roku 1996, kdy takto zazářil Hakeem Olajuwon. Will Barton se blýskl 28 body, Grizzlies na druhé straně nestačilo 36 bodů, osm doskoků a 12 asistencí Ja Moranta.

Ve šlágru dne si Phoenix poradil s Milwaukee, které přehrál i díky 24 bodům a vítězné šestce 0,3 sekundy před koncem Devina Bookera. Bucks nestačilo 33 bodů a osm doskoků Janise Adetokunba. Utah porazil Lakers 111:97, jeho nejlepším střelcem byl s 22 body náhradník Jordan Clarkson.

Výsledky NBA:

Boston - Chicago 96:102 (za hosty Satoranský 3 body, 3 doskoky, 4 asistence), Denver - Memphis 139:137 po prodl., Detroit - Cleveland 109:105, Indiana - San Antonio 94:109, LA Lakers - Utah 97:111, Miami - Houston 113:91, Milwaukee - Phoenix 127:128 po prodl., Philadelphia - Golden State 96:107, Washington - Oklahoma City 119:107.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 57 39 18 68,4 2. Brooklyn 57 38 19 66,7 3. Boston 58 31 27 53,4 New York 58 31 27 53,4 5. Toronto 58 24 34 41,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 57 35 22 61,4 2. Indiana 57 26 31 45,6 3. Chicago 57 24 33 42,1 4. Cleveland 57 20 37 35,1 5. Detroit 58 18 40 31,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 57 31 26 54,4 2. Miami 58 30 28 51,7 3. Charlotte 56 28 28 50,0 4. Washington 57 24 33 42,1 5. Orlando 57 18 39 31,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 56 30 26 53,6 2. Memphis 56 29 27 51,8 3. San Antonio 56 28 28 50,0 4. New Orleans 57 25 32 43,9 5. Houston 58 15 43 25,9

Severozápadní divize:

1. Utah 58 43 15 74,1 2. Denver 57 37 20 64,9 3. Portland 56 32 24 57,1 4. Oklahoma City 58 20 38 34,5 5. Minnesota 58 15 43 25,9

Pacifická divize: