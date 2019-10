Satoranský v základu skvěle začal. Osmi body ale obhájce titulu nezastavil

Basketbalisté Chicaga v NBA prohráli doma s obhájcem titulu Torontem 84:108. Český reprezentant Tomáš Satoranský v dresu Bulls opět nastoupil v základní sestavě a za 26 minut nasbíral osm bodů, dva doskoky a čtyři asistence. Mimo jiné proměnil dvě trojky. Chicago má po třech zápasech na kontě jednu výhru.

Toronto zápas rozhodlo nástupem na konci první půle a hlavně ve třetí čtvrtině, po které mělo náskok 22 bodů. Opět se prezentovalo silným týmovým výkonem, když nejlepším střelcem byl s 19 body Pascal Siakam, a výbornou obranou. OG Anunoby mimo jiné předvedl čtyři efektní bloky.

Satoranský měl výtečný nástup do zápasu. Dal pět z úvodních 11 bodů svého týmu, k tomu přidal asistenci a ze hřiště odcházel za stavu 14:16. Pak ještě trojkou snížil na 45:53, ale klíčový nástup Toronta nezastavil.

"Přetlačili nás fyzicky a my jsme na to nedokázali reagovat," připustil křídelník Chicaga Otto Porter, který v první půli dostal loktem do čelisti a na chvíli odešel do šatny. Pak se ale do hry vrátil. Nikdo z hráčů Chicaga nedal více než 12 bodů.

Překvapení se zrodilo v Milwaukee, kde domácí Bucks prohráli 126:131 po prodloužení s Miami. Nepomohl jim ani další velký výkon úřadujícího MVP soutěže Janise Adetokunba, který posbíral 29 bodů, 17 doskoků a devět asistencí a těsně mu unikl druhý triple double v sezoně. Miami táhl 25 body a osmi asistencemi Goran Dragič.

Adetokunbo zařídil alespoň prodloužení, když spolu s klaksonem oznamujícím konec dopíchl do koše spoluhráčovu neúspěšnou střelu. Jenže v polovině prodloužení si prorážením udělal šestý faul a musel ze hry, čehož Miami využilo a trestnými hody dovedlo zápas k vítězství. A to i přesto, že postrádalo svou hvězdu Jimmyho Butlera.

První triple double po přestupu do Houstonu zaznamenal Russell Westbrook, když 28 body, deseti doskoky a 13 asistencemi dovedl Rockets k výhře 126:123 nad New Orleans.

V historických tabulkách tak překonal legendu Magica Johnsona na druhém místě v počtu triple doublů, kterých má nyní na kontě už 139. Před ním už je jen Oscar Robertson se 181 zápasy, v nichž nasbíral alespoň tři dvouciferné statistiky.

"Vím, že dnes vypadá triple double jako něco normálního, ale já opravdu hodně dřel, abych se dostal na tuto úroveň. Je to pro mě opravdu velké ocenění. Zvláště když jsem vyrůstal s tím, že na NBA asi nikdy nebudu mít. A teď jsem zapsaný v kronikách," řekl Westbrook.

Zastínil tak druhou z hvězd Houstonu Jamese Hardena, který sice dal 29 bodů, ale opět se trápil se střelbou a byl viditelně frustrovaný. Proměnil jen dva z 18 trojkových pokusů a úspěšnost střelby měl 28 procent. K tomu přidal i osm ztrát.

"Budu si brát tolik střel, kolik mi jich spoluhráči dají. Dnes to nepadalo, ale hlavní je, že jsme i tak vyhráli," řekl Harden. "Očekávám, že mu to začne padat příští zápas. A když ne, tak ten další," hájil svou hvězdu trenér Mike D’Antoni. Pelikánům, kteří stále čekají na uzdravení jedničky draftu Ziona Williamsona, nepomohlo ani 35 bodů a 15 doskoků Brandona Ingrama.

O překvapení se postaral i Phoenix, který udolal zatím suverénní LA Clippers 130:122. Devin Booker k tomu přispěl 30 body. Suns svého soupeře z LA porazili poprvé za tři roky a 12 zápasů. Clippers nezachránili ani Montrezl Harrell s 28 body a Kawhi Leonard s 27 body, osmi doskoky a deseti asistencemi.

Atlanta pokračovala v dobrém vstupu do sezony a porazila Orlando 103:99. Hlavní zásluhu na tom měl rozehrávač Trae Young, který nastřílel 39 bodů a stal se střelcem dne.

NBA:

Chicago - Toronto 84:108 (za domácí Satoranský 8 bodů, 2 doskoky, 4 asistence), Atlanta - Orlando 103:99, Cleveland - Indiana 110:99, Detroit - Philadelphia 111:117, Houston - New Orleans 126:123, Milwaukee - Miami 126:131 po prodl., New York - Boston 95:118, Phoenix - LA Clippers 130:122, Utah - Sacramento 113:81, San Antonio - Washington 124:122.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 2 2 0 100 2. Boston 3 2 1 66,7 Toronto 3 2 1 66,7 4. Brooklyn 2 1 1 50,0 5. New York 3 0 3 0

Centrální divize:

1. Cleveland 2 1 1 50,0 Milwaukee 2 1 1 50,0 3. Chicago 3 1 2 33,3 Detroit 3 1 2 33,3 5. Indiana 2 0 2 0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 2 2 0 100 Miami 2 2 0 100 3. Charlotte 2 1 1 50,0 Orlando 2 1 1 50,0 5. Washington 3 1 2 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 2 2 0 100 San Antonio 2 2 0 100 3. Houston 2 1 1 50,0 4. Memphis 2 0 2 0 5. New Orleans 3 0 3 0

Severozápadní divize:

1. Denver 2 2 0 100 Minnesota 2 2 0 100 3. Utah 3 2 1 66,7 4. Portland 2 1 1 50,0 5. Oklahoma City 2 0 2 0

Pacificiká divize: