Chicago opět prohrálo, Curry jedenácti trojkami zničil Oklahomu

Basketbalisté Chicaga prohráli v NBA počtvrté za sebou, když doma nestačili na Orlando 106:115. Český reprezentant Tomáš Satoranský za Bulls zaznamenal 9 bodů a 6 asistencí.

Další povedené představení předvedl Stephen Curry, který 42 body a 11 přesnými trojkami pomohl Golden State uštědřit debakl Oklahomě City 147:109. Navázal na dva dny starý výkon v podobě 53 bodů a potvrdil roli druhého nejlepšího střelce sezony.

Hráči Golden State vedli proti Thunder celý zápas, když soupeře ničili přesnou střelbou z dálky. Zejména Curry trefil 11 trojkových střel ze 16 pokusů a měl tak hlavní zásluhu na tom, že Warriors 24 přesnými trojkami vyrovnali rekord klubu. Maximem soutěže je 29 trojek.

Curry navíc už podevatenácté v kariéře dal 10 a více trojek za zápas. Žádný jiný hráč nemá takových zápasů více než pět. Za poslední tři zápasy navíc zaznamenal dohromady 29 trojek, což je rovněž nový rekord soutěže, když překonal sám sebe.

"Stále žasnu, co tenhle chlap dokáže. Funguje na úrovni, na kterou se dostalo jen opravdu málo lidí. Je neuvěřitelný. Jeho úroveň sebevědomí a dovedností je prostě ohromující. Moc krásně se na to divá," prohlásil trenér Warriors Steve Kerr.

"Stačí se podívat Stephenovi do očí a víte, že to bude jeho zápas," dodal Draymond Green, který Currymu sekundoval triple doublem za 12 bodů, 10 doskoků a 16 asistencí.

Zazářil také Luka Dončič, když v poslední vteřině zařídil Dallasu vítězství 114:113 nad Memphisem. Grizzlies přitom vedli většinu zápasu a dvě vteřiny před koncem dokonce mohli dvoubodové vedení potvrdit z trestných hodů, ale Allen minul oba dva. Dallas si vzal timeout a za 1,8 vteřiny ještě stihl Dončič vystřelit vítězství střelou z předklonu. Celkem dal 29 bodů.

Chicago prohrálo zápas s Orlandem ve třetí čtvrtině, kterou Magic ovládli o 20 bodů. Bulls, kteří vedli jen na začátku, vůbec nezachytili nástup soupeře po změně stran, když Orlando nastartoval rychlými sedmi body Wendell Carter Jr., který byl nedávno vyměněn na Floridu právě z Chicaga.

Satoranský měl opět velmi dobrý vstup do zápasu. Přihrál na čtyři z úvodních pěti košů svého týmu a k tomu přidal i blok. V úvodu třetí čtvrtiny pak smečí a dalším košem chvíli držel naději, ale vzápětí Orlando uteklo.

"Jsme frustrovaní, protože víme, že jsme lepší a že jsme měli tento zápas vyhrát. Na chvilku to vypadalo dobře po pár výhrách, ale teď jsme zas dole. Ale je lepší, být frustrovaný, než kdyby nám to bylo jedno. Takhle vím, že se to jednou otočí, protože nám to jedno není," řekl Zach LaVine, který dal za Chicago 30 bodů.

Chicago po čtvrté porážce v řadě sice stále drží desátou příčku znamenající poslední místo pro předkolo play off, ovšem už na něj silně dotírá Toronto, které zvítězilo 117:112 nad San Antoniem. A přibližuje se také Washington po výhře 123:111 v Sacramentu.

Philadelphia v přímém souboji o první místo Východní konference porazila Brooklyn 123:117, když zářil pivot Joel Embiid s 39 body a 13 doskoky. Za Nets měl Kyrie Irving 37 bodů, ale ostatní hvězdy týmu James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin a LaMarcus Aldridge tentokráte do hry nezasáhly.

Los Angeles Clippers i bez většiny opor zdolali Detroit 100:98. Vítěznou střelu zaznamenal dvě vteřiny před koncem Reggie Jackson. Clippers navíc v poslední čtvrtině smazali ztrátu 11 bodů.

Výsledky NBA:

Charlotte - Cleveland 90:103, Chicago - Orlando 106:115 (za domácí Satoranský 9 bodů, 6 asistencí), Denver - Miami 123:106, Detroit - LA Clippers 98:100, Houston - Indiana 124:132, Memphis - Dallas 113:114, Minnesota - Milwaukee 105:130, New Orleans - New York 106:116, Oklahoma City - Golden State 109:147, Philadelphia - Brooklyn 123:117, Sacramento - Washington 111:123, Toronto - San Antonio 117:112.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 55 38 17 69,1 2. Brooklyn 54 36 18 66,7 3. Boston 55 29 26 52,7 4. New York 56 29 27 51,8 5. Toronto 56 22 34 39,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 54 34 20 63,0 2. Indiana 54 26 28 48,1 3. Chicago 54 22 32 40,7 4. Cleveland 54 20 34 37,0 5. Detroit 55 16 39 29,1

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 55 30 25 54,5 2. Miami 55 28 27 50,9 3. Charlotte 54 27 27 50,0 4. Washington 54 21 33 38,9 5. Orlando 55 18 37 32,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 54 30 24 55,6 2. Memphis 53 27 26 50,9 3. San Antonio 53 26 27 49,1 4. New Orleans 55 25 30 45,5 5. Houston 55 14 41 25,5

Severozápadní divize:

1. Utah 55 41 14 74,5 2. Denver 55 35 20 63,6 3. Portland 54 31 23 57,4 4. Oklahoma City 55 20 35 36,4 5. Minnesota 55 14 41 25,5

Pacifická divize: