České basketbalistky do 20 let si na ME zahrají o medaile

České basketbalistky do 20 let si na mistrovství Evropy v Šoproni zahrají o medaile. V dnešním čtvrtfinále porazily 64:43 Polsko a o finále se utkají v pátek s Francií, kterou minulý týden ve skupině zdolaly 59:54.

Den s Monikou Fučíkovou na ME basketbalistek do 20 let | Video: Česká basketbalová federace