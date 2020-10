Butler mezi legendami. Historickým výkonem dovedl Miami k první výhře ve finále

Jeden z nejlepších výkonů v historii finálových bojů NBA v podání Jimmyho Butlera zajistil basketbalistům Miami vítězství 115:104 nad Los Angeles Lakers. Heat snížili stav série na 1:2 a udrželi se v boji o titul.

Butler se stal teprve třetím hráčem, který ve finále zaznamenal triple double se 40 body, k nimž přidal 11 doskoků a 13 asistencí. Před ním to dokázali jen v roce 1969 Jerry West a v roce 2015 LeBron James.

Miami postrádalo dva hráče základní sestavy Bama Adebaya a Gorana Dragiče, přesto dokázalo vstát z mrtvých a po dvou porážkách získat výhru, která jim dává naději.

Tým z Floridy na favorizované Lakers vlétl a už v první čtvrtině vedl o třináct bodů. Soupeře donutil v úvodním dějství k deseti ztrátám, což je vyrovnané maximum sezony. Pak sice Lakers na chvíli skóre otočili, ale v úvodu třetí čtvrtiny přišel další nápor Heat a vedení o 14 bodů.

Ani to soupeře nezlomilo a Lakers se v úvodu poslední části dostali do těsného vedení. Pak byl ale Butler u všeho podstatného. Svými body nebo asistencemi se podepsal pod 21 z posledních 26 bodů Miami a Lakers na něj neměli odpověď.

Tentokrát se totiž i kvůli faulům do hry nedostával Anthony Davis, který zaznamenal jen 15 bodů. Hlavním lídrem žluto-fialových byl LeBron James s 25 body, 10 doskoky a 8 asistencemi, které ho dostaly na druhé místo historických tabulek nahrávačů v play off NBA před Johna Stocktona. S 1840 asistencemi je před ním už jen legenda Lakers Magick Johnson (2346). Kyle Kuzma a Markieff Morris dali po 19 bodech.

Butler měl úspěšnost střelby z pole 70 procent, k tomu přidal 12 bodů z trestných hodů. A na 40 bodů dosáhl i přesto, že nevystřelil jedinou trojku. To se podařilo naposledy v roce 2002 Shaquilleovi O’Nealovi. Včetně asistencí se Butler podepsal pod 73 ze 115 bodů svého týmu.

Tyler Herro a Kelly Olynyk přidali po 17 bodech. Také se Butler stal prvním hráčem v historii, který byl ve finálovém zápase lepší ve všech sledovaných statistikách než LeBron James.

"Jimmy byl dnes fenomenální. Dělal vše, co jeho tým potřeboval. V důležitém utkání předvedl něco velkého," ocenil výkon soupeře James.

"Říkám to trenérovi neustále. Já jsem připravený na tyto okamžiky. Cokoli po mně bude chtít, já to dokážu," prohlásil Butler.

"On je pro toto zrozený. Právě takové okamžiky miluje. Je opravdu těžké Jimmyho analyzovat a popisovat, dokud ho nevidíte v takových chvílích. On je neuvěřitelný bojovník a dnes v sobě probudil přesně to, co jsme potřebovali," chválil svého svěřence trenér Miami Eric Spoelstra.

S tím souhlasil i James. "On je jedním z nejlepších protivníků, jaké v této hře můžete mít. Miluji možnost soupeřit proti němu. Až jednou skončím, budu nejvíce vzpomínat přesně na tyto souboje. To mi bude chybět asi nejvíc," dodal James.

Čtvrté finálové utkání se odehraje ve středu od 3:00 SEČ.