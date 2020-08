NBA po bojkotu Milwaukee kvůli policejnímu násilí odložila dnešní zápasy

Basketbalisté Milwaukee nenastoupili k dnešnímu utkání play off NBA proti Orlandu na protest proti policejnímu násilí. Bojkot byl reakcí na víkendový incident, při němž policie ve městě Kenosha vážně zranila střelbou do zad devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea.

Milwaukee Bucks nenastoupili k zápasu play off | Foto: Reuters

Vedení zámořské soutěže na to zareagovalo odložením zápasu na jiný termín a stejně rozhodlo i v případě zbylých dvou dnešních duelů Houston - Oklahoma City a Los Angeles Lakers - Portland.

"Máme dost zabíjení a nespravedlnosti," řekl rozehrávač Milwaukee George Hill serveru The Undefeated a potvrdil, že mužstvo k zápasu nenastoupí.

Pátý duel série, v níž vede nejlepší tým základní části 3:1 na zápasy, měl začít ve 22:00 SELČ. Zatímco tým Magic čekal na soupeře na palubovce, Bucks s hvězdným Janisem Adetokunbem zůstali v šatně. Posléze se do kabin odebrali i hráči Orlanda.

S myšlenkou bojkotovat zápas přišli už během dne basketbalisté Toronta před čtvrtečním utkáním s Bostonem. Bucks je předešli a podle médií se chystali následovat jejich příklad i další aktéři dnešního programu. NBA ve společném prohlášení s hráčskou asociací NBPA poté oznámila, že v důsledku rozhodnutí Milwaukee Bucks nenastoupit k zápasu odložila všechna tři středeční utkání. Páté zápasy jednotlivých sérií dostanou nový termín.

Ve státě Wisconsin, na jehož území leží i Milwaukee, se po incidentu opakují nepokoje. Blake utrpěl vážná zranění, podle rodiny je nyní muž od pasu dolů ochrnutý a lékaři zatím nevědí, zda to bude trvalý stav. Policisté se Blakea snažili zadržet, když nastupoval do auta, a pak na něj začali střílet. Incident z nedělního podvečera někdo natočil na video svého mobilního telefonu. V autě, do kterého chtěl Blake nasednout, byly tři jeho děti.