Basketbalistky USK si v Eurolize snadno poradily s Benátkami

Basketbalistky USK v posledním domácím zápase základní části Evropské ligy s přehledem vyhrály 89:57 nad Benátkami. Pražanky, které už před utkáním měly jistotu postupu z druhého místa do čtvrtfinále, zakončí skupinu za týden na palubovce belgického celku Castors Braine.

šČeské šampionky nastoupily v Eurolize po třítýdenní přestávce, ale zápas měly od začátku pod kontrolou. Hráčky USK naprosto dominovaly na doskoku a dařila se jim i střelba za dva body. Od většího debaklu soupeře zachránila nepovedená střelba za tři body, protože domácí basketbalistky proměnily jen jeden z 15 pokusů.

"Když se dívám na světelnou tabuli, tak jsme vyhrály o třicet a je to spokojenost. Ale bylo tam hodně chyb, v prvním poločase jsme měly strašně moc ztrát a na to si musíme dát před play off pozor," řekla v rozhovoru pro Českou televizi trenérka USK Natália Hejková, jejíž tým první duel v Benátkách vyhrál 77:50 dokonce bez jediné úspěšné trojky.

Nejlepší střelkyní zápasu byla domácí Brionna Jonesová s 24 body, která s deseti doskoky zaznamenala double double. Alyssa Thomasová podpořila vítězství USK 21 body a kapitánka Kateřina Elhotová, která se nedávno vrátila do hry po zranění kotníku, přidala 13 bodů.

"Kotník mi na konci přišel trochu unavený, že by se mohlo něco stát, tak jsem už tolik netlačila na pilu. Bylo to o třicet, tak ani nebylo moc potřeba," uvedla Elhotová. "Důležité bylo, abychom si udržely nějaký standard v obraně, a to jsme zvládly. I když třetí a čtvrtá čtvrtina nebyla v takovém tempu jako první poločas," dodala.

Evropská liga basketbalistek - 13. kolo:

USK Praha - Benátky 89:57 (22:12, 45:27, 69:44)

Nejvíce bodů: Jonesová 24, Thomasová 21, Elhotová 13 - Šteinbergaová 17, Petronytéová 16. Fauly: 15:13. Trestné hody: 14/12 - 10/6. Trojky: 1:3. Doskoky: 45:24.