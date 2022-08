Satoranský se zranil při utkání v Německu. Češi poprvé v přípravě prohráli

Čeští basketbalisté prohráli na turnaji v Hamburku s domácím Německem 90:101 a v sobotu je od 16:00 čeká zápas o třetí místo s Itálií, která podlehla Srbsku 86:90. Navíc na startu druhého poločasu přišli o lídra Tomáše Satoranského, jenž si poranil kotník na pravé noze a zamířil na rentgenové vyšetření.

Výhru Německa řídil 26 body Franz Wagner z Orlanda, jediný hráč ze zápasové soupisky, který má aktuálně smlouvu v NBA.

První prohru týmu Ronena Ginzburga v přípravě na kvalifikaci MS ve Francii a doma s Maďarskem i následné zářijové ME, jehož jednu základní skupinu hostí pražská O2 aréna, po výhrách na turnaji v Pardubicích nad Bulharskem (93:60) a Chorvatskem (95:83) neodvrátil ani 21 body kapitán Vojtěch Hruban.

"Každý, kdo se díval, viděl, že jsme zaostávali. Měli jsme problémy, oni byli vyšší, pozičnější. My jsme se s tím nebyli schopní vypořádávat řekněme první tři čtvrtky a až čtvrtá čtvrtina se srovnala. Sice to bylo o jedenáct, ale upřímně ten zápas měl být o víc," řekl český pivot Ondřej Balvín.

Mimo českou soupisku zůstali z čtrnáctičlenného kádru Vít Krejčí, který nenastoupil kvůli drobnému svalovému zranění už v neděli v Pardubicích proti Chorvatsku, a Viktor Půlpán.

Češi díky košům Martina Kříže, Satoranského, úspěšným šestkám Jana Veselého a dalším přesným zakončením Kříže a Satoranského pětkrát v úvodu odskočili do náskoku. Domácí nejdříve kontrovali koši hráčů se zkušenostmi z NBA - dvakrát se trefil Franz Wagner a trojku dal Dennis Schröder, který je po posledním angažmá v Houstonu volným hráčem. K nim se přidal Jonas Wohlfarth-Bottermann.

Díky čtyřem bodům Tomáše Kyzlinka vedl Ginzburgův tým 14:9, ale Němci také šestibodovou šňůrou díky trojkám Franze Wagnera šli potřetí v utkání do vedení. Přesnou mušku z dálky měli na druhé straně Hruban a Martin Peterka a díky jednomu proměněnému trestnému hodu Ondřeje Balvína vedli Češi po první čtvrtině 21:20.

Na startu druhé desetiminutovky ještě na trefu Maoda Loa odpověděl David Jelínek, ale stav 23:22 byl posledním náskokem Ginzburgova výběru v utkání. Následnou pasáž ovládli domácí 14:1, po dvou trojkách v ní dali Andreas Obst a Lo a byl z toho náskok o 12 bodů.

Jaromír Bohačík, Hruban a Balvín jen vzápětí stáhli na 30:36, ale Němci se pak opakovaně vrátili do dvouciferného náskoku. Činil se především Franz Wagner s 15 body za poločas, v kterém drželi už počtvrté v zápase vedení o 12 bodů.

Hned po 12 sekundách druhého poločasu zůstal po souboji pod německým košem ležet na palubovce Satoranský a s pochroumanou pravou nohou odkulhal do šatny. Následně Johannes Voigtmann trojkou posunul hranici největšího náskoku v utkání na 15 bodů, na který Němce pak opakovaně poslali i Schröder a Franz Wagner.

Jelínkovy dvě šestky a Bohačíkova trojka zajistily snížení na 58:68. Český tým, hrající i bez vyfaulovaného Kyzlinka, pak ale v závěrečné čtvrtině ztrácel opět 15 bodů. Pět osobních chyb si připsal i Ondřej Sehnal a do hry se poprvé v přípravě dostal Lukáš Palyza. Na konci snížili manko trojkami Hruban a Jelínek.

"My se teď nemůžeme dívat na skóre, spíš se musíme podívat na to, co jsme udělali špatně. Dnes tam bylo hodně věcí, co jsme nezvládli. Pořád je to příprava, zkouší se různé věci, takže se od toho musíme odrazit a hlavně, aby byl v pořádku Tomáš," doufal Balvín, že Satoranského zranění nebude vážnější.

Přípravný turnaj basketbalistů v Hamburku:

Německo - Česko 101:90 (20:21, 56:44, 75:62)

Nejvíce bodů Německa: F. Wagner 26, Schröder 16, Lo, Thiemann oba 13.

Sestava ČR: J. Bohačík 12, Kyzlink 7, Kříž 6, Veselý 6, Satoranský 4 - Hruban 21, Balvín 13, Jelínek 9, Auda 6, Peterka 6, Sehnal, Palyza.

Fauly: 23:25. Trestné hody: 26/22 - 23/19. Trojky: 13:7. Doskoky: 39:29.

Srbsko - Itálie 90:86 (44:53).