Basketbalisté Chicaga smazali ztrátu 25 bodů a porazili Detroit

Basketbalisté Chicaga předvedli největší obrat v této sezoně NBA. Ačkoli s Detroitem prohrávali o 25 bodů, vyhráli 105:102. Tomáš Satoranský přispěl k druhému vítězství svého týmu za sebou čtyřmi body, pěti asistencemi a třemi doskoky. Na palubovce strávil téměř 27 minut a byl nejvytíženějším náhradníkem.

Satoranský trefil dvě ze sedmi střel z pole a byl třetí nejlepší z týmu Bulls v hodnocení plus/minus účasti na hřišti.

Chicago nezačalo dobře a už v prvním poločase prohrávalo o 25 bodů. Proto po návratu ze šatny dostali místo mladíků ze základní sestavy přednost zkušení hráči. "Doufáte, že jsou profíci, že se v kabině seberou. Museli jsme udělat nějakou změnu," vysvětloval trenér Billy Donovan, proč posadil na lavičku mladíky, kteří pak hráli důležitou roli v koncovce.

Ve třetí čtvrtině se Bulls na soupeře dotáhli poté, co ji ovládli 27:12. Zach LaVine se o to v této části postaral 15 body, celkem dal 37 bodů.

O vítězi se rozhodovalo ve vyrovnaném závěru. Po trojce Cobyho Whita to bylo necelou minutu před koncem 100:96. Pak přidal další trojku nováček Patrick Williams, autor celkem 15 bodů.

"Byla to pro mě cenná zkušenost. Musím se poučit, vzít to jako výzvu a dělat prostě to, co potřebuje můj tým, aby vyhrál," řekl White. Dvanáctou výhru Chicaga ještě pojistil z trestných hodů nejlepší střelec týmu LaVine. Pivot Wendell Carter přidal 18 bodů.

Pistons nebylo nic platných 43 bodů Jeramiho Granta, který byl po utkání rozladěný z výkonu v druhém poločase. "Darovali jsme jim to. Nedali jsme střely, které normálně trefujeme. Přišlo mi, že jsme se vzdali," uvedl.

Deváté vítězství v řadě vybojoval nejlepší tým soutěže Utah, který porazil Los Angeles Clippers 114:96. Francouzský pivot Rudy Gobert se blýskl 23 body a 20 doskoky. Donovan Mitchell přidal 24 bodů. Clippers hráli bez opor Kawhiho Leonarda a Paula George.

Triple doublem režíroval vítězství Indiany v Minnesotě 134:128 po prodloužení litevský pivot Domantas Sabonis, autor 36 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí. Na straně poražených si připsal 30 bodů a 10 doskoků Karl-Anthony Towns.

Vedoucí tým Východní konference Philadelphia zvítězila nad Houstonem 118:113 hlavně díky 31 bodům, 11 doskokům a devíti asistencím hvězdného pivota Joela Embiida. Rozehrávač Damian Lillard řídil 43 body a 16 asistencemi těsnou výhru Portlandu hale New Orleans 126:124.

Golden State Warriors zdolali v koncovce finalistu loňské sezony Miami 120:112. Hostům nepomohl ani triple double Jimmyho Butlera za 13 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí a opustili příčky zajišťující alespoň předkolo play off. V domácím týmu nastřílel Stephen Curry 25 bodů a přidal 11 asistencí.

Výsledky NBA:

Chicago - Detroit 105:102 (za domácí Satoranský 4 body, 5 asistencí a 3 doskoky), Boston - Atlanta 114:122, Golden State - Miami 120:112 po prodl., LA Clippers - Utah 96:114, Memphis - Oklahoma City 122:113, Minnesota - Indiana 128:134 po prodl., New Orleans - Portland 124:126, Orlando - New York 107:89, Philadelphia - Houston 118:113, Washington - Denver 130:128.