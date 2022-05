Basketbalista Veselý opustí Fenerbahce, míří do Barcelony

Basketbalista Jan Veselý zřejmě po osmi letech opustí Fenerbahce Istanbul a bude hrát za Barcelonu. S katalánským klubem by měl podepsat tříletou smlouvu s ročním platem 2,5 milionu eur.

Uvedl to španělský list AS a další média s odkazem na informace tureckého basketbalového novináře Ugura Ozana Sulaka. Veselý by se mohl sejít v týmu s další českou hvězdou Tomášem Satoranským, kterého Barcelona láká k návratu.

O Veselého stál litevský trenér Barcelony Šarunas Jasikevičius už před dvěma lety, ale český pivot tehdy zůstal v tureckém klubu. S Fenerbahce dvaatřicetiletý rodák z Ostravy vyhrál v roce 2017 Evropskou ligu a dva roky nato byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže.

Uplynulý ročník Fenerbahce nevyšel. Pod novým koučem Sašou Djordjevičem turecký tým nepostoupil do play off a srbský trenér zřejmě v klubu skončí. Vedení Fenerbahce navíc musí sáhnout k finančním škrtům, což se projeví na složení kádru. "Máme menší rozpočet. Menší už být nemůže. Jak to bude s Janem Veselým a Nandem De Colem rozhodne nový kouč, když to rozpočet umožní. Ale oběma končí smlouvy," řekl tento týden šéf klubu Ali Koc.

Před příchodem do Turecka Veselý působil v NBA ve Washingtonu a Denveru. V Barceloně by měl nahradit odcházejícího Brandona Daviese.

Satoranský strávil posledních šest let v NBA. Naposledy nastupoval za Washington, kde své zámořské působení začínal. Za Barcelonu hrál třicetiletý pražský rodák v letech 2014 až 2016. Spekulace o jeho návratu přiživilo tento týden setkání s koučem Jasikevičiusem.