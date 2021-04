Ať pražské bary přiobjednají alkohol, vyzývá opora reprezentace po losu šampionátu

Šťastný za kvalitní soupeře i fakt, že narazí na svého současného klubového trenéra, byl po dnešním losu základních skupin mistrovství Evropy 2022 český basketbalista Jaromír Bohačík.

Národní tým dostal do úvodní fáze, kterou bude hostit za rok a půl pražská O2 arena, Srbsko, Polsko, Izrael, Nizozemsko a Finsko. Na lavičce Seveřanů navíc působí v roli asistenta Lassi Tuovi, aktuální kouč jeho zaměstnavatele ze Štrasburku.

"Už jsme to spolu probírali a doufám, že se teď se mnou trenér nepřestane bavit o taktických věcech," smál se Bohačík v nahrávce pro média. "Musím ale říct, že jsem si Finsko přál. Jejich tým známe a bude příjemné se zase setkat," libovala si opora reprezentace.

"Koná se to za rok a půl, takže těžko do té doby něco odhadovat. Já jsem ale velmi spokojený. S Finskem a Izraelem přijede hodně fanoušků, a když se k tomu přidají ještě Poláci, budou muset pražské restaurace přiobjednat trochu víc alkoholu," žertoval Bohačík. "Je to pro mě dobrá skupina a zahrajeme si spoustu kvalitních zápasů," doplnil už s vážností.

Slavnostní los v Berlíně sledoval se spoluhráči při cestě vlakem na ligové utkání v Bouzalacu a přiznal, že proběhlo i hecování s francouzskými spoluhráči, kteří mohli být do "pražské skupiny" rovněž nalosováni. Nakonec ale Češi dostali z prvního koše Srby.

"Trochu jsme se tu špičkovali s trenérem, a když kluci z Francie dostali extrémně těžkou skupinu, mělo to hned jiný náboj. Trochu jsem se sice zpotil jak jsem byl nadšený, ale zároveň si dlouho nepamatuju, že bych byl při losu takhle nadšený," prozradil Bohačík.

Jako pikantní vidí i duel s Izraelem, odkud pochází reprezentační trenér českého výběru Ronen Ginzburg. Stejně tak je i izraelská stopa v mistrovském Nymburce, kde pro změnu působí Oren Amiel.

"S trenérem jsme to nikdy moc neprobírali, ale věřím, že to pro něj bude velice speciální. Je to pro něho blízký tým a tím, že máme Nena, to bude o to pikantnější," přidal jeden z hlavních klíčových reprezentantů.

Mistrovství Evropy se vedle Česka uskuteční v Německu, Itálii a Gruzii od 1. do 18. září 2022 a do play off postoupí čtyři celky z každé skupiny. Vyřazovací fáze se bude hrát v Berlíně.