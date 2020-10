0:20. Basketbalisté v Eurolize kontumačně prohráli, odmítli shánět hráče na ulici

Basketbalisté Petrohradu si připsali v Evropské lize dvě kontumační porážky 0:20.

Disciplinární komise je potrestala za to, že do úterního zápasu na hřišti Baskonie Vitoria ani čtvrtečního duelu proti Valencii nebyl ruský klub schopen postavit potřebný počet hráčů.

V petrohradském týmu řádí koronavirus, kterým se nakazilo osm hráčů i trenér Xavier Pascual.

Proto Zenit nedal dohromady ani osmičku basketbalistů, kteří by mohli v 3. a 4. kole soutěže nastoupit. Zástupci Petrohradu doufali v odložení zápasů, ale marně.

"Chtěli jsme hrát, ale v šesti to nejde. Samozřejmě můžeme zkusit najít někoho na ulici, nebo postavit dorostence, ale mám za to, že na to nemáme právo," řekl generální ředitel Zenitu Alexandr Cerkovnyj serveru Sport-Express.

Petrohrad má nyní vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. V úvodních dvou zápasech zdolal Anadolu Efes Istanbul a Barcelonu.