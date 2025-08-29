Ostatní sporty

Odvážná fotka basketbalistky vyvolala poprask, reakce spoluhráčky baví

Radek Vičík Radek Vičík
před 18 hodinami
Hvězda basketbalové WNBA zveřejnila odvážný snímek a internet se okamžitě rozdělil. Spoluhráčka ji odzbrojila jednou krátkou reakcí.
Fotografie Sophie Cunninghamové, která vzbudila velký ohlas.
Fotografie Sophie Cunninghamové, která vzbudila velký ohlas. | Foto: Sophie Cunninghamová

Sociální sítě se opět ukázaly jako místo, kde sportovní hvězdy dokážou vyvolat pořádný rozruch. Tentokrát se o něj postarala basketbalistka Sophie Cunninghamová.

Hvězda týmu ženské ligy WNBA Indiana Fever zveřejnila na svém Instagramu snímek, jenž by se spíš hodil do módního časopisu než do sportovní rubriky.

Na fotce pózuje v kovbojském klobouku, kožené bundě a vysokých botách. Jinak ale nemá prakticky nic na sobě. "Když nemůžete hrát, musíte aspoň pobavit," napsala Cunninghamová k obrázku.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Fanoušci se rozdělili na dva tábory: jedni chválili její odvahu a smysl pro humor, druzí jí vyčítali, že by se měla soustředit spíš na basketbal.

Do debaty se ale vložila i její slavná spoluhráčka Caitlin Clarková, momentálně největší hvězda WNBA.

Její reakce byla stručná, ale naprosto výstižná: "Jeez, Sophie." A přidala ještě dovětek: "Tohle prostě nemůžu lajknout."

Přesně tenhle komentář se stal hitem a fanoušci začali Clarkovou doslova zahrnovat pochvalami, že dokázala vystihnout pocity většiny.

"Nemohla jsem tomu uvěřit, když jsem to viděla. Musela jsem něco napsat," usmívala se Clarková později v rozhovoru pro zámořská média.

Cunninghamová, která kvůli zranění kolena vynechá zbytek sezony, tak aspoň na chvíli odvedla pozornost od smutné sportovní reality. "Někdy se musíte zasmát sami sobě. Basketbal mi chybí, ale nechci jen sedět a litovat se," vysvětlila.

Internet se mezitím bavil, memy a screenshoty zaplavily diskusní fóra a WNBA se díky tomu dostala do hledáčku i lidí, kteří zápasy normálně nesledují. "Je to jen legrace. Sophie ví, že ji mám ráda, ale tohle mě fakt dostalo," dodala Clarková.

Ať už šlo o nevinnou provokaci nebo promyšlený tah, jisté je, že tahle dvojice umí poutat pozornost nejen na palubovce.

