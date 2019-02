Ostuda v basketbalové Lize mistrů? Byl to svátek, ale teď se nám uleví, zní z Opavy

před 23 minutami

Opavští basketbalisté se vrátili do evropských pohárů po 16 letech, ale ve skupině Ligy mistrů obsadí poslední místo. Ve dvou zápasech utržili rekordní debakly, a navíc kvůli značné porci zápasů oslabila také jejich pozice v domácí soutěži.

Dnes čeká opavský tým poslední vystoupení v základní skupině Ligy mistrů, ale už nyní s jistotou posledního místa. Po překvapivé výhře nad francouzským Nanterre v prvním zápase přidala Opava dvanáct porážek v řadě, a zejména v posledních týdnech je v Evropě skutečně jen do počtu.

"Už si říkáme, že konečně bude poslední utkání. Jsme rádi, že jsme tu soutěž mohli hrát. Přitáhli jsme sem velice kvalitní týmy a kluci se dostali do destinací, kam by se asi nikdy nepodívali. Ale na druhou stranu nás mrzí množství zranění," hodnotí opavský manažer Dušan Štěnička.

V Bonnu prohrál úřadující český vicemistr o 37 bodů, v Nanterre ztratil na soupeře 46 bodů. V Soluni podlehla Opava tamnímu PAOKu 43:93, čímž nechtěně překonala smutné rekordy největšího rozdílu ve skóre zápasu a nejméně nastřílených bodů v historii Ligy mistrů, jež se ve stávajícím formátu hraje od roku 2016.

A co je pro slezský klub ještě smutnější? O týden později dostala Opava na Kanárských ostrovech od Tenerife příděl 97:38 a vlastní rekordy ještě navýšila. "Některými zápasy jsme se prostyděli a ke čtyřem slovíčka jako ostuda nebo debakl opravdu patří," uznává opavský trenér Petr Czudek.

Faktem je, že Opavu kvůli náročnému programu s porcí čtrnácti zápasů navíc oproti domácí soutěži decimovala zranění. "Cestování bylo hodně, měli jsme málo plnohodnotných tréninků," tvrdí Czudek. "Na Tenerife jsme v podstatě neměli podkošového hráče," dodává Štěnička.

Podle opavského trenéra chyběli v osmi zápasech pokaždé tři nebo čtyři hráči základní dvanáctky, která v utkání rotuje. Takové ztráty nebyla se svou základnou Opava schopna nahradit. "Nechci říct, že by jinak byly výsledky diametrálně odlišné, ale možná bychom měli nějakou výhru navíc a nedostávali bychom takové klády," lituje Czudek.

Tým bez jediného cizince? Soupeři uznali respekt

"Je třeba dodat, že jsme neměli dobrou formu. Přidaly se horší výsledky v české lize a celková atmosféra v týmu nebyla nic moc. Teď přijde úleva a budeme mít více času na přípravu v domácí lize," pokračuje kouč týmu, který byl před nadstavbovou částí české soutěže až na sedmé příčce.

Manažera opavského basketbalu slova o ostudě mrzí. "Trošku mě to uráží. Prohrát takovým rozdílem se sestavou, v jaké jsme na Tenerife hráli, není ostuda. Ano, byla to rekordní prohra, ale kluků mi bylo líto," vrací se Štěnička k porážce, při které chyběli Opavě tři hráči s výškou přes dva metry Miroslav Kvapil, Martin Gniadek a Václav Bujnoch.

"Po výhře s Nanterre si na nás soupeři dali větší pozor. Odehráli jsme zápasy, kdy jsme se drželi třeba ve třech čtvrtinách, ale pak protivník ukázal sílu. Bohužel nejsme schopní konkurovat špičkovým klubům," přiznává Czudek, přestože absolutní evropská špička nehraje v Lize mistrů, nýbrž v prestižnější Eurolize, potažmo Eurocupu.

Při těsnějších prohrách proti Benátkám nebo izraelskému Cholonu ocenil soupeř ryze českou sestavu Opavy, která opravdu nemá v týmu žádného cizince. "Nechápali to," říká Štěnička. "My jsme ale před sezonou věděli, že si nemůžeme kvalitního hráče ze zahraničí dovolit," doplňuje.

Jinými slovy, v Opavě ničeho konkrétně nelitují. Na to, aby mohli hrát v Evropě důstojnější part, prostě nemají peníze. Jsou klubem s nejnižším rozpočtem v celé soutěži. "Ale jsme rádi, že se k Lize mistrů místní firmy postavily čelem. Město nám pořídilo nové koše a světelnou tabuli, také Moravskoslezský kraj přispěl," děkuje Štěnička za podporu.

Místa v základní skupině Ligy mistrů měla pro tento ročník zajištěna dvě česká mužstva, ligoví finalisté Nymburk a Opava. Pokud by Opava účast v Evropě v létě vzdala, jedno místo by český basketbal ztratil. Nestalo se a Opavané hráli v Evropě po dlouhých 16 letech.

V Lize mistrů to nešlo ani Nymburku

"Organizačně jsme to zvládli, kluby byly u nás se zázemím, ubytováním a stravou spokojené. V tom jsme ostudu neudělali. Finančně to snad bude srovnané, nechtěli jsme udělat botu, která by nám zlomila vaz," usmívá se trenér a bývalý reprezentant Czudek, jenž jako hráč pamatuje zlatý double Opavy v české lize z let 2002 a 2003.

"Byl to svátek a jsem přesvědčen, že zpětně budeme brát naši účast v Lize mistrů jako velké plus. Ukázalo se, že ostatní evropské ligy jsou dál. Aby byl český tým schopný konkurovat, musí mít reprezentanty a kvalitní cizince," uzavírá Czudek s přihlédnutím k tomu, že ani Nymburk postup ze své skupiny v Lize mistrů nevybojuje.

Podle výsledku zítřejšího duelu Středočechů v Bambergu buď projde do nižšího Evropského poháru FIBA, anebo pouť Evropou ukončí. Český basketbal by v takovém případě podle opavského manažera Štěničky ztratil pro příští sezonu možnost vyslat do Ligy mistrů dvě mužstva.

Jenže Opavy se pravděpodobně nebude týkat ani finále české ligy, natož aby mohla pomýšlet na zopakování evropské účasti, případně vylepšení dojmu. "V play off je možné vše, ale letos to spíš nevyjde," říká Štěnička realisticky. Čistě hypoteticky by však Ligu mistrů klidně hrál podruhé.

Aktuální ročník evropské soutěže zakončí Opava ve skupině jako celek s nejméně nastřílenými a nejvíce obdrženými body. Ale v dnešním utkání proti Bonnu (20:30, O2 TV Sport 1) se bude chtít rozloučit důstojně.