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Sport

Baseballová senzace. Mladý Čech podepsal smlouvu se slavnými Yankees

Sport,ČTK

Devatenáctiletý český baseballista Jan Novák podepsal smlouvu s New York Yankees a bude se snažit prosadit do slavného týmu. Levoruký nadhazovač informoval o podpisu na instagramu.

2026 World Baseball Classic First Round
Jan NovákFoto: Profimedia – CTK Photo / AFLO / Profimedia
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"Je to teprve začátek. Děkuji NY Yankees za důvěru a za příležitost stát se součástí této organizace. Vážím si toho," napsal odchovanec Blesku Jablonec.

Před 15 lety podepsal s Yankees smlouvu jako první český hráč Daniel Vavruša, který pak nastupoval za farmářské celky v nižších soutěžích. Do elitní MLB se zatím nedostal žádný český baseballista.

Blízko k tomu měl v roce 2022 Martin Červenka, který měl smlouvu s New York Mets a na pár zápasů se připojil k hlavnímu týmu, ale nakonec se do žádného utkání nedostal.

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