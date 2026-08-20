Baseballová senzace. Mladý Čech podepsal smlouvu se slavnými Yankees

Devatenáctiletý český baseballista Jan Novák podepsal smlouvu s New York Yankees a bude se snažit prosadit do slavného týmu. Levoruký nadhazovač informoval o podpisu na instagramu.
"Je to teprve začátek. Děkuji NY Yankees za důvěru a za příležitost stát se součástí této organizace. Vážím si toho," napsal odchovanec Blesku Jablonec.
Před 15 lety podepsal s Yankees smlouvu jako první český hráč Daniel Vavruša, který pak nastupoval za farmářské celky v nižších soutěžích. Do elitní MLB se zatím nedostal žádný český baseballista.
Blízko k tomu měl v roce 2022 Martin Červenka, který měl smlouvu s New York Mets a na pár zápasů se připojil k hlavnímu týmu, ale nakonec se do žádného utkání nedostal.
Za útok na bezdomovce dostal mladík šest let. Násilím chtěl získat přijetí do skupiny
Soud ve čtvrtek uložil nezletilému mladíkovi šest let vězení za vražedný útok na pražského bezdomovce. Šestnáctiletý chlapec napadl spícího muže podle rozsudku proto, že tím chtěl splnit vstupní podmínku do skupiny, která na sociálních sítích spojovala obdivovatele násilí.
Vyschlá řeka odkryla další poklad: remorkér z dob Rakouska - Uherska
Klesající hladiny řek odhalily další historický vrak lodi. Nejnověji se z řeky Sávy poblíž města Sremska Mitrovica v Srbsku vynořily pozůstatky více než 100 let starého parního remorkéru Slovenac, napsala ve čtvrtek agentura AP. Plavidlo se podle místního historika Andriji Popoviče potopilo poté, co v roce 1945 narazilo na německou minu.
Babiš varuje, že plné regály potravin nejsou samozřejmostí
Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Andreje Babiše (ANO) samozřejmostí, jako tomu je nyní. Předseda vlády to ve čtvrtek řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce kvůli mnoha okolnostem mimořádně složitý.
Je tak dobrý, až je to k smíchu. Slavného trenéra udivila hvězda jeho týmu
Slovutný trenér José Mourinho se po návratu k fotbalistům Realu Madrid netají nadšením z Kyliana Mbappého. Francouzská hvězda ho uchvátila talentem i přístupem.
Jdou po něm Rusové, bojoval na Ukrajině. Potomek slavné americké rodiny zmátl i příbuzné
Syn amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího Conor Kennedy se ocitl na ruském seznamu mezinárodně hledaných osob. Moskva ho viní, že jako žoldnéř bojoval po boku ukrajinských ozbrojených sil. Soud v Moskvě na něj vydal zatykač v nepřítomnosti. Pokud by padl do ruských rukou, hrozí mu podle ruských úřadů sedm až deset let vězení.