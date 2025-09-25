Ostatní sporty

Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

před 18 minutami
Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy a zahrají si v Rotterdamu o první medaile v historii. Duel dotáhli i navzdory dramatické koncovce, kdy v závěrečné deváté směně třikrát inkasovali. V pátek se střetnou s vítězem duelu mezi Německem a Itálií.
Čeští baseballisté
Čeští baseballisté | Foto: ČBA

Češi vybojovali na šampionátu třetí vítězství po sobě, nestačili jen v úvodním utkání na Němce (1:8). Izrael porazili podruhé za sebou a navázali na předloňské vítězství z domácího ME, kde uspěli v boji o páté místo 5:1. Soupeři vrátili čtvrtfinálovou porážku z roku 2021 (2:3).

Češi se dostali do semifinále mistrovství Evropy po jedenácti letech. V roce 2014 skončili čtvrtí, což je jejich dosavadní maximum. V posledních čtyřech ročnících obsadili vždy pátou příčku.

Trenér Pavel Chadim vsadil v úvodu na nadhazovače Jana Nováka, Izraelci začínali na kopci s Jakem Fishmanem, který má zkušenosti z MLB. Po bezbodové první směně udeřili Češi ve druhém inningu. Po zásahu Vojtěcha Menšíka a chybě izraelské obrany skórovali Martin Mužík a Marek Krejčířík.

Ve třetí směně Češi obsadili druhou a třetí metu, načež Fishmana vystřídal Aaron Mišoulam. Ten český útok na chvíli zastavil. Ve čtvrtém inningu ale po odpalu Milana Prokopa doběhl pro další bod Krejčířík.

Na konci páté směny vystřídal Nováka na nadhazovačském kopci Ondřej Satoria. Češi ale dál útočné snahy soupeře eliminovali a po odpalu Michala Šindelky přidal v sedmé směně čtvrtý bod Eric Sogard.

Izraelci zdramatizovali duel až v závěrečné deváté směně, kdy po třech dobězích snížili na rozdíl jednoho bodu. Duel doházel k vítězství až Ryan Johnson a Češi mohli po závěrečném autu soupeře slavit.

Mistrovství Evropy v baseballu mužů v Rotterdamu:

Čtvrtfinále:

Česko - Izrael 4:3,

15:00 Německo - Itálie,

18:00 Španělsko - Velká Británie,

19:30 Nizozemsko - Chorvatsko.

 
