Baseballisté vyzvou v základní skupině domácího ME Španělsko, Rakousko a Řecko

Čeští baseballisté narazí v základní skupině domácího mistrovství Evropy v roce 2023 na Španělsko, Rakousko a Řecko. Rozhodl o tom dnešní los v rezidenci primátora hlavního města Prahy. Šampionát se uskuteční v pěti českých městech od 24. září do 1. října.

Výběr trenéra Pavla Chadima odehraje zápasy ve skupině A v Ostravě, do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší. O konečné umístění si Češi zahrají na stadionu úřadujících domácích šampionů Draků Brno. Dalšími hostitelskými městy budou Praha, Třebíč a Blansko. Reprezentanti se pokusí získat první medaili v historii.

Češi se s nejvýše nasazeným týmem skupiny Španělskem utkali naposledy letos v září v rozhodujícím boji kvalifikace o účast na World Baseball Classic (WBC). Po vítězství 3:1 se poprvé probojovali na prestižní turnaj do Japonska, kde vedle domácí reprezentace narazí v březnu na Austrálii, Jižní Koreu a Čínu.

V Česku se bude konat ME potřetí. Naposledy ho domácí spolupořádali před osmi lety s Německem, předtím to bylo v roce 2005. Na posledním ME 2021 byli čeští baseballisté pátí. Titul budou obhajovat Nizozemci. Turnaj se odehraje podruhé s šestnácti celky, Rusko bylo kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině vyloučeno.

Los ME baseballistů (24. září - 1. října 2023 v Česku):

Skupina A: Španělsko, Česko, Rakousko, Řecko.

Skupina B: Itálie, Velká Británie, Švédsko, Maďarsko.

Skupina C: Nizozemsko, Chorvatsko, Ukrajina, Francie.

Skupina D: Izrael, Belgie, Německo, Švýcarsko.