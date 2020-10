LA basketbalové i baseballové. Dodgers vyhráli Světovou sérii po 32 letech

Baseballisté Los Angeles Dodgers vyhráli po 32 letech Světovou sérii a získali sedmý titul v historii klubu. V šestém finále kvůli koronaviru zkrácené MLB porazili Tampu Bay Rays 3:1 a zvítězili 4:2 na zápasy.

Druhé nejlidnatější město v USA letos slaví už druhý velký titul. Baseballisté navázali na triumf Lakers v basketbalové NBA a vyslyšeli tak přání hvězdného LeBrona Jamese, který Dodgers povzbuzoval.

"Je to absolutně fenomenální pocit. Tenhle tým je neuvěřitelný, skvělý, báječný," radoval se vnitřní polař Dodgers Corey Seager, s osmi homeruny a dvaceti staženými body nejužitečnější hráč Světové série.

V šestém finále Dodgers prohrávali od první směny po homerunu kubánské hvězdy Rays Randyho Arozareny 0:1. Nemohli se prosadit proti levorukému nadhazovači Blaku Snellovi, který kroutil nevěřícně hlavou, když byl na začátku šesté směny střídán. "Chvilku mi bude trvat, než se z toho dostanu," řekl nadhazovač.

Snellova odchodu pálkaři Los Angeles využili. Hned po jeho vystřídání dal Mookie Betts dvoumetový odpal a poté po chybě nadhazovače Nicka Andersona vyrovnal Austin Barnes. Seager vzápětí "poslal domů" Bettse, který přidal třetí bod homerunem v osmé směně. Soupeřům už Dodgers skórovat nedovolili.

Letošní základní část MLB byla kvůli koronaviru zkrácena na polovinu, hrálo se před prázdnými ochozy a až na finále mohlo pár tisíc fanoušků. Sezona vyvrcholila na neutrálním hřišti, Světová série se totiž uskutečnila v texaském Arlingtonu.

A pandemie o sobě dala vědět i v průběhu finále. Třetí metař Dodgers Justin Turner se během šestého utkání dozvěděl, že má pozitivní test na covid-19, musel být střídán a s týmem po posledním autu neslavil. Přišel až na společné foto. "Nemám příznaky, cítím se dobře. Nemůžu uvěřit, že nejsem na hřišti," litoval Turner.

"Letošní rok byl bláznivý, ale na jeho konci jsme pány Světové série a to za to stálo. Lepší by bylo jedině, kdybychom slavili na našem stadionu," řekl nadhazovač Clayton Kershaw, který pomohl Dodgers vyhrát první a páté utkání finále.

Los Angeles potvrdili roli favorita. Ve Světové sérii byli potřetí za čtyři sezony, ale v roce 2017 podlehli Houstonu a o rok později Bostonu.

Světová série, finále baseballové MLB - 6. zápas:

Los Angeles Dodgers - Tampy Bay Rays 3:1 (konečný stav série 4:2).