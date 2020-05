Baseballisté dostali 67 stránek manuálu. Nesmějí slavit, plivat ani žvýkat

Baseballisté v MLB se budou muset po odloženém začátku soutěže připravit na velké změny v dosavadních zvyklostech.

Manuál o 67 stranách, který připravilo vedení ligy, počítá se zákazem tradičních oslav, plivání i žvýkání nebo s častým testováním na koronavirus a s všudypřítomnou dezinfekcí. Dokument by nyní měla schválit hráčská asociace.

Podle listu The Athletic by se týdně měly provádět tisíce testů. Měly by se týkat nejen hráčů, trenérů a rozhodčích, ale také jejich rodinných příslušníků a všech dalších členů realizačních týmů, kteří s nimi budou v blízkém kontaktu. Dodržovat se budou odstupy, na střídačkách budou při zápasech povinné roušky a všem zainteresovaným se bude často měřit teplota.

Hráči se nesmějí zdravit jakýmkoli kontaktem, tedy plácnutím dlaněmi nebo ťuknutím pěstmi, ani objímat jeden druhého. Zakázáno je rovněž žvýkat tabák nebo slunečnicová semínka a plivat. Po každé polovině směny by si baseballisté měli vydezinfikovat ruce a sprchovat se budou moci až doma, nikoli na stadionu.

Sezona MLB měla vypuknout 26. března, kvůli pandemii koronaviru ale byl její začátek odložen na neurčito. Nyní by soutěž podle majitelů klubů mohla odstartovat na začátku července.